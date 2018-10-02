Инсталляция под унитаз: большой выбор, качество, низкие цены

Инсталляция под унитаз применяется для обустройства современного компактного санузла. Специальная конструкция позволяет разместить на стене бачок, трубы и другие вспомогательные детали. Обычно настенные приспособления скрывают декоративными панелями или кафельной плиткой. Унитаз встраивается в конструкцию. Удобное расположение специфической сантехники освобождает ценное место в туалете, облегчает проведение уборки, улучшает общий вид помещения. Купить инсталляцию под унитаз в Украине с гарантией качества предлагает наш интернет-магазин.

Виды инсталляций

Общим для всех конструкций инсталляции под унитаз является основа — стальная, защищенная от коррозии, рама. Ее явные преимущества — надежность и возможность монтажа в разных местах. Рама способна выдержать значительные нагрузки: установку массивной сантехники и вес сидящего человека.

Характеристики, практичность использования и цена инсталляции под унитаз, определяются ее типом:

- блочная;

- рамная;

- универсальная;

- прямая;

- угловая.

Рамные конструкции устанавливаются с опорой на пол и могут выдерживать наибольший вес. Они используются для встраивания подвесного унитаза. Блочные типы при более доступной цене, напротив, крепятся к капитальной стене. Унитаз в них размещается напольный или приставной. Универсальная инсталляция сочетает в себе характеристики обоих видов и дает возможность регулировать высоту размещения сантехнических элементов.

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- Grohe;

- Viega;

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