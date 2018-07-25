"Исламское государство" взяло ответственность за стрельбу в Торонто

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за стрельбу в Торонто (Канада) 22 июля 2018 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение информационного агентства террористов.

Сообщается, что стрелок "был солдатом Исламского государства и совершил нападение в ответ на призывы атаковать граждан стран антитеррористической коалиции". В то же время ИГ не предоставило дополнительных подробностей или доказательств причастности к стрельбе в Торонто.

Канадская полиция установила личность стрелка из Торонто. Им оказался некий Фейсал Хуссейн. Члены его семьи заявили, что он страдал психическими расстройствами, в частности, психозом и депрессией.

Напомним, стрельба в Торонто произошла 22 июля 2018 года. По словам очевидцев, они слышали от 10 до 20 выстрелов. В результате инцидента погиб 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Нападавший был ликвидирован на месте происшествия.

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