Использование пептидов в уходе за кожей

Пептиды – это название на слуху у всех, кто интересуется уходом за кожей и инновационными косметическими продуктами. Новые эффективные компоненты занимают главную позицию в антиэйдж-составах. Их включают в лучшие средства и рекомендуют ведущие косметологи. Но что из себя представляют эти вещества и как действуют?

Пептиды в косметологии: роль, свойства и разновидности

Пептиды состоят из аминокислот. Эти молекулы – важнейшие «стройматериалы» не только кожи, но и всего организма. Благодаря пептидному синтезу происходят внутриклеточные процессы. Это деление клеток, настройка правильного функционирования, усиление активности и многое другое. Под воздействием пептидов происходит выработка таких важных белков, как коллаген и эластин.

Пока пептиды активно вырабатываются организмом, клеточная работа осуществляется без сбоев. Но с возрастом белковый синтез замедляется. Что является одной из причин возрастных изменений. Эпидермис теряет упругость, ухудшается рельеф. Поэтому эксперты в области косметологии советуют начинать использовать пептиды для кожи лица пораньше.

Уже в 25-30 лет естественные обменные процессы протекают гораздо медленнее. Чтобы продлить молодость надолго, стоит подключать косметику с активными компонентами. До 40 наносить такие кремы можно точечно: в область носогубки, под глаза. А затем уже полностью переходить на пептидные составы.

В косметической индустрии используют синтетические элементы, которые полностью повторяют свойства натуральных пептидов. Они проникают в глубокие слои кожи, активизируют обмен веществ и регенерацию клеток.

Наиболее востребованы четыре разновидности пептидов:

Сигнальные

Сообщают клеткам, когда приходит время синтезировать новые молекулы коллагена, эластина и других белков, отвечающих за эластичность эпидермиса. Именно они обеспечивают лифтинг-эффект и увлажнение. Транспортные

Доставляют питательные микроэлементы, например, марганец или ионы меди, в клетки. Что важно для формирования базального слоя – основания эпидермиса. А также построения коллагеновых волокон и удержания влаги в полости клеток. Расслабляющие или нейротрансмиттеры

Одни из наиболее важных пептидов для кожи – миорелаксанты. По воздействию они схожи с ботулотоксином: не дают нервным импульсам проходить к мышцам. За счет чего разглаживаются мимические морщины. Иммунные или пептиды-антиоксиданты

Такие вещества выступают в роли стимуляторов регенерации. Они нейтрализуют свободные радикалы, способствуют восстановлению клеток и предотвращают их разрушение.

Как применять косметику с пептидами

Чтобы средство оказало заметный эффект, к его выбору и применению стоит подойти с умом. Во-первых, не желательно использовать пептиды для лица без явной необходимости. Юная кожа без заметных признаков старения не нуждается в них. Во-вторых, важно выбрать хорошее средство с качественным составом. Например, таким, какие предлагает бренд профессионального ухода Medik8.

Топ-пять продуктов с пептидами:

Copper PCA Peptides

Антиоксидантная сыворотка с медным пептидом и большим комплексом антивозрастных компонентов позволит коже полностью перезагрузиться, наполниться жизненной энергией, стать гладкой и шелковистой.

Bakuchiol Peptide

Пептидная сыворотка с бакучиолом станет достойной альтернативой ретинолу. Омолаживающий эффект заметен уже с первых применений.

Eyelift Peptides

Этот гель для кожи вокруг глаз обладает усовершенствованной формулой, которая укрепляет кожный покров, минимизирует морщины и освежает внешний вид.

Clarity Peptides

Данный пептидный комплекс содержит в себе три мощнейших ингредиента: 10% ниацинамид, кристаллический пептид и пептид цинка. Действие активных компонентов направлено на борьбу с высыпаниями, регуляцию выработки кожного сала, выравнивание тона кожи и её активное восстановление.

Liquid Peptides

В основу препарата входит смесь пептидов с новаторской системой доставки дронами для сверхэффективного омоложения кожи. Весь секрет кроется в том, что каждый из пептидов активно воздействует на тот слой кожи, который нуждается в них больше всего. Теперь без инъекция возможно значительно сократить видимость мимических морщин, улучшить тургор кожи, сделать её красивой и подтянутой.

Все продукты нужно наносить на полностью очищенное лицо утром и вечером. Невесомые кремы с нежной текстурой сразу же разглаживают и питают кожу. Поэтому могут стать неплохой базой под макияж. Чтобы в полной мере оценить преимущества пептидных средств, пользоваться ими нужно регулярно.