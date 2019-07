Из приюта для бездомных в мир глянца: история темнокожей модели-транссексуала с ДЦП

Аарон Филипп стала первой темнокожей трансженщиной в инвалидном кресле, которая подписала контракт с агентством Elite Models (представляющим Хайди Клум, Наоми Кэмпбелл и Тайру Бэнкс). За последний год она снялась в рекламной кампании Sephora, дебютировала на показе Willie Norris Workshop, появилась в фотосессиях для Paper Magazine, журналов iD и Teen Vogue, а также в рекламе одежды на сайтах Asos и H&M. Недавно Аарон приняла участие в рекламной компании Unilever под названием United We Stand. SPLETNIK.RU рассказывает историю уникальной модели.

18-летняя Аарон Филипп, которая идентифицирует себя как гендерно-неконформную трансженщину, родилась с детским церебральным параличом (группа заболеваний центральной нервной системы, которая сопровождается двигательными расстройствами). Семья Аарон родом из Антигуа. Филипп переехала в Нью-Йорк, когда она была еще ребенком, чтобы получить лучшую медицинскую помощь. Прежде чем обосноваться в Бронксе, девушка целых два года жила в приюте для бездомных. Лекарства были настолько дорогими, что семья Аарон не могла оплачивать съемную квартиру.

Несмотря на трудности, у Филипп всегда был оптимистичный взгляд на жизнь. Будучи подростком она вела блог на Tumblr, затем в 14 лет написала мемуары «Этот ребенок может летать» (This Kid Can Fly: It’s About Ability (NOT Disability), подробно рассказывая о трудностях, с которыми она сталкивалась в детстве.

Родители сначала не очень хорошо приняли то, что я стала считать себя гендерно-неконформной трансженщиной, но мой брат Арен поддерживал меня с самого начала. Семья все еще пытается привыкнуть, — говорила она в интервью изданию Vice.

История успеха модели началась в 2017 году с поста в Twitter, в котором Филипп поделилась своей мечтой о карьере в индустрии моды.

Честно говоря, когда мною заинтересуются модельные агентства, это будет много значить для вас, для всего мира. Вот что такое настоящие инклюзивность и разнообразие, — написала уроженка Антигуа и Барбуды.

На сегодняшний день пост Филипп насчитывает почти 24 000 ретвитов и 100 000 лайков, и этот пост — тот первый шаг, который помог начать ей карьеру модели.

Я не стала бы звездой, если бы не интернет. Помню, как решила написать тот твит. У меня были фотографии, которые я только что сделала в парке, это был ноябрьский полдень, их сделал мой друг фотограф, и я просто сказала себе: «Время пришло. Я готова»,

— вспоминала она.

Спустя несколько месяцев после того как вышел пост, Аарон поучаствовала в своей первой профессиональной фотосессии у Майлс Лофтин, а в сентябре 2018 года заключила контракт с Elite Model Management (агентство ранее работало с такими модными иконами, как Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс).

Тот день, когда Elite Model Management отправили мне электронное письмо с предложением о совместной работе, был одним из лучших дней в моей жизни, — говорила девушка.

После этого Филипп начала позировать для модных изданий и рекламных кампаний, например, для интернет-магазина Asos и бренда H&M, как модель-фрилансер.

Целый год я сама делала всю работу: пыталась направить карьеру в нужное русло, организовывала съемки, искала людей, которые бы мне помогли, — говорила Филипп в интервью CNN.

Своей профессиональной победой девушка считает рекламную кампанию для Sephora. Ее фотографии, сделанные Люком Гилфордом, были расклеены по всему Нью-Йорку. В июне Аарон, которая живет в Бронксе, окончила колледж (на выпускном она была в роскошном розовом платье от Marc Jacobs и под руку со своим братом) и поступила в Школу дизайна Parsons.

Индустрия моды слишком долго видела один тип фигуры. Но теперь мы вошли в то время, когда все хотят показать себя и прославиться — и не только прославиться, — уверена она.

Филипп считает, что она добилась успеха отчасти благодаря страницам в социальных сетях. У нее почти 120 тысяч подписчиков в Twitter и Instagram, в них можно найти сотни селфи, постов, посвященных борьбе с трансфобией, и смешных заметок.

Социальные медиа стали для меня платформой, на которой я могу показать себя и дать людям понять, какая я. Пользователи сети поддержали меня, — говорит модель.

Аарон считает, что главная проблема модельного бизнеса — вовсе не дискриминация по расовому или гендерному признаку:

В модной индустрии сейчас всего две модели с ограниченными возможностями: я и Джиллиан Меркадо, которая с детства страдает от мышечной дистрофии.

Теперь борьбу с трансфобией, расизмом и эйблизмом (системная дискриминация и социальное предубеждение против людей с инвалидностью, хроническими соматическими или психическими расстройствами) Аарон считает своей главной задачей.

В моде все еще не хватает внимания к людям с ограниченными возможностями. Я надеюсь, что смогу сделать так, чтобы другие девушки в моем положении просто жили и делали свое дело,

— уверена она.

О бьюти-иконе

Образцом для подражания Аарон считает Наоми Кэмпбелл, которая, по словам Филипп, является одной из величайших моделей в истории. Наоми, которая, к слову, брала интервью у Филипп для издания Paper, также сталкивалась с дискриминацией в начале карьеры.

Фотографы не снимали Кэмпбелл, отдавая предпочтение белым моделям, а визажисты и парикмахеры не знали, как работать с ее оттенком кожи или волосами. Даже журналы порой придерживались дискриминационной политики в 1980-х годах. Вспомним, как Ив Сен-Лоран пригрозил не давать рекламу во французский Vogue за отказ руководства журнала поставить темнокожую модель на обложку. Тем не менее Кэмпбелл справилась с сопротивлением системы и стала первой темнокожей моделью, которая появилась на обложках английской и французской версий журнала Vogue.

Я поняла, что значит быть чернокожей. Вы должны были приложить дополнительные усилия. Вы должны были быть вдвое лучше остальных, — сказала как-то Кэмпбелл The Guardian.

Филипп видит связь между своей работой сегодня и деятельностью Кэмпбелл 30 лет назад.

Мы обе чернокожие женщины, выполняющие большую работу. Мы добиваемся успеха, и мы будем продолжать, несмотря на критику и ненависть. Мы должны оставаться профессионалами, — говорит Аарон.

Интерес к моде

В интервью Кэмпбелл Филипп сказала, что заболела миром моды лет в 12—13. По ее словам, она очень расстраивалась, что никого похожего на нее не было ни на сцене, ни на подиуме.

Я всегда прекрасно осознавала себя как человека в инвалидной коляске. Позже я стала больше осознавать свою транссексуальность. Я поняла, что не вижу таких, как я, по телевизору, в интернете, на обложках журналов, на сцене. И я знала, что это проблема, потому что я понимала, что, по сути, со мной все в порядке,

— говорила она.

О критике

Я все еще борюсь с хейтерами. Блокирую и удаляю неприятные комментарии — пока я на этом этапе. Моя мама сказала, что мне нужно делать так, я слишком много энергии трачу на разговоры с этими людьми. Эти люди несчастные и злые. Поэтому самое простое, что я могу сделать, — просто заблокировать их,

— призналась Аарон.

О поддержке семьи

Они так счастливы и так горды мной, это так удивительно. Я знаю, на какие жертвы они пошли ради меня, когда иммигрировали сюда, чтобы сделать мою жизнь такой, какая она сейчас. Они дали мне шанс,

— призналась Филипп.

О бьюти-образе

Честно говоря, я очень простая девушка в этом плане. Все, что мне нужно, — это бальзам для губ Mario Badescu, им же я укладываю брови. Я не ношу слишком много косметики за пределами съемочной площадки, потому что хочу сохранить свою кожу сияющей. Но я усердно ухаживаю за волосами,

— говорила девушка.

