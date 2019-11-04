Житель США в своем ужине обнаружил редкую жемчужину

Житель штата Нью-Джерси едва не проглотил редкую жемчужину, когда лакомился устрицами в одном из местных ресторанов вместе с женой.

Антон Шермер почувствовал твердый крошечный предмет во рту, выплюнул его и показал жене. Мужчина обнаружил, что чуть не съел маленькую жемчужину. Посетитель решил оставить драгоценность владельцу ресторана.

Как сообщает Fox News, владелец выставит ее в заведении, чтобы посетители смогли полюбоваться на редкое явление.

«За годы работы я выловил сотни тысяч устриц и никогда не находил жемчужин внутри. Я довольно редко встречался с жемчугом тепловодных устриц, но никогда не слышал о жемчуге в холодноводных. Подобное случается раз в жизни», — рассказал поставщик в ресторан устриц из префектуры Кумамото Кевин Джозеф.

Источник: expert.in.ua

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