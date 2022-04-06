Жодних селфі та панічних постів: в армії рф вводят цензуру

Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії, повідомляє головне кравління розвідки Міноборони

Російське командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб (інформаційна війна, агітація, пропаганда). Про це йдеться у «Виписці з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи», яку командування окупантів розіслало у військові частини.

В документі стверджується, що «командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу», який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери.

Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: «вплив на історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу». А також розповсюдження неправдивої на думку окупантів інформації про події та обстановку в зоні бойових дій.

В якості засобу протидії віддано наказ провести заходи по «засобам обмеження виходу особового складу в телекомунікаціно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями».

На думку окупантів саме використання сучасних технологій призводить до збільшення кількості крадіжок документів, що мають обмежувальну відмітку «Для службового користування». А отже, боротися з цим явищем можливо тільки підвищивши рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах.

Згідно з вказівками командування російськими військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в «телекомунікаціно-інформаційній мережі Інтернет».

Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів.

Агентство Телевидения Новости