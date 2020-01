Как я брала IQOS на тест-драйв и что из этого вышло

Впечатления, отзывы и как оформить тест-драйв IQOS в Харькове

Новую жизнь в Новом году я решила начать так – отказаться, наконец, от сигарет и перейти на IQOS. В Харькове можно взять IQOS на бесплатный тест-драйв, и я воспользовалась этой услугой. О том, как прошли мои первые 5 дней с IQOS и удалось ли мне перейти с сигарет на систему нагревания табака, я расскажу в этой статье.

Почему все хвалят IQOS

Где-то год назад все мои курящие друзья и знакомые начали массово переходить на IQOS. Я тогда наблюдала за ними с изрядной долей скептицизма – у меня уже было несколько попыток перейти на альтернативы курению, но все они закончились ничем. От кальяна болела голова, а вейпы требовали так много времени и сложных манипуляций с намотками-пропитками, что я в итоге просто вернулась к сигаретам. Поэтому к айкосу я тоже сначала отнеслась с недоверием. И первая волна флешмоба «перейти с сигарет на IQOS» прошла мимо меня.

Однако, за последнее время я столько раз слышала, что IQOS намного лучше сигарет и «почему я раньше не перешел/перешла на него?», что мой скепсис начал таять. И я подумала – почему бы и мне не попробовать? Тем более, что в своем окружении я, кажется, осталась последним «старовером» с обычными сигаретами. Все уже перешли на айкос.

Первое, что я сделала – решила собрать о гаджете побольше информации. Надо же понимать, что тут к чему. Будучи девушкой дотошной (друзья даже называют меня человек-excel), я подошла к вопросу основательно – погуглила, почитала сайт производителя и порасспрашивала друзей и коллег, которые используют IQOS. И вот что я узнала:

1) IQOS работает по принципу нагревания вместо горения. Это значит, что девайс не сжигает, а лишь нагревает табак до температуры 300-350 градусов Цельсия. Такая технология позволяет «добыть» из табака привычный вкус и аромат, но не доводить до горения (в сигаретах, чтоб вы понимали, табак и бумага сгорают при 800 °C). Поэтому в аэрозоле IQOS содержится на 95% меньше вредных веществ, чем в дыме от сигарет.

2) Многие говорят, что сначала вкус IQOS отличается от сигарет. Но спустя несколько дней ко вкусу привыкаешь, и он начинает нравится намного больше, чем сигаретный дым. И возващаться к курению обычных сигарет уже не хочется.

3) Чтобы попробовать IQOS, его даже необязательно покупать – устройcтво дают на бесплатный тест-драйв на 5 дней. Очень удобная опция, чтобы перед покупкой испытать айкос, так сказать, «в деле». И разобраться, подойдет ли он мне в качестве альтернативы сигаретам. Решено – беру IQOS на тест-драйв.

Как взять IQOS на тест-драйв

Я оставила заявку на сайте iqos.ua, и мне быстро перезвонили. Вежливая девушка Аня по ту сторону трубки предложила пересечься в городе или встретиться в одном из шоурумов IQOS. Я как раз была в центре, и мы договорились о встрече в IQOS Space в «Атриуме».

Аня провела мне презентацию устройства. Рассказала подробно о технологии нагревания табака, показала, как пользоваться айкосом, как заряжать его и чистить. Потом мы подобрали мне стики. У HEETS (это бренд стиков, с которыми работает IQOS) есть 6 вкусов – три классических табачных разной насыщенности, ментол, цитрусовые и лесные ягоды. Я остановилась на ментоловых Turquoise – они больше всего похожи по вкусу на привычные мне сигареты.

Ну что ж, короткий инструктаж закончен, и стильный беленький IQOS мой на ближайшие 5 дней. Аня сказала звонить-писать ей в любое время, если будут какие-то вопросы по девайсу. И настоятельно порекомендовала не курить обычные сигареты во время тест-драйва. С этим, думаю, проблем не будет – настрой отказаться от сигарет у меня серьезный.

Тест-драйв IQOS: первые впечатления

Скажу честно – сначала было сложно. Больше всего смущал вкус стиков – он вообще не похож на сигареты. Во-первых, он намного легче. Во-вторых, когда затягиваешься, нет привычной горечи, не дерет горло. Он даже при вдохе ощущается не таким горячим, как сигаретный дым. На презентации Аня рассказывала, почему IQOS не «горчит», как сигареты. Горький привкус сигаретному дыму дают продукты горения – канцерогены, смолы, угарный газ и еще куча всего вредного. IQOS же нагревает табак, а не сжигает. И при этом выделяется не дым, а табачный аэрозоль, в котором продуктов горения нет. Что ж, привыкнуть к необычному вкусу определенно стоит.

Привыкла ко вкусу я, кстати, быстро – где-то на третий день тест-драйва. Не скажу, что покурить сигаретку совсем не хотелось. Хотелось, но уже явно не так сильно, как в первые дни. Зато я заценила целый ряд преимуществ IQOS перед сигаретами. С ним нет дыма, запаха гари, риска прожечь что-нибудь, он не пачкает пеплом одежду и все вокруг. Поэтому айкос можно спокойно использовать в помещении – дома, в офисе, в машине и даже в заведениях. Еще один приятный бонус – нет этих осуждающих взглядов (курильщики, you know what I mean). Заметно, что к девайсу окружающие намного более лояльны, чем к сигаретам. Что логично – с IQOS нет пассивного курения.

Сам девайс очень удобный, простой и понятный в использовании. Всего одна кнопка для управления устройством – не запутаешься. Заряжать и чистить тоже легко, привыкаешь быстро. Ну и красивый он, конечно. Выглядит гораздо лучше пачки сигарет, тут не поспоришь.

Но самое большое открытие случилось со мной на четвертый день тест-драйва. Знаете, когда куришь постоянно – принюхиваешься к запаху дыма и не ощущаешь его ни о себя, ни от окружающих. Стоило мне провести без сигарет эти несколько дней – и я «узнала», как же мерзко они воняют. Вот поэтому эксперты и просят не курить сигареты во время тест-драйва IQOS. За это время обоняние и вкусовые рецепторы восстановятся, и вы поймете, как на самом деле от вас пахнет, когда вы курите. Явно не любимыми духами. И, поверьте – вы к этому запаху возвращаться не захотите.

Итоги и выводы

Для начала скажу, что перейти с сигарет на IQOS оказалось даже проще, чем казалось. После моих неудачных попыток с другими «заменителями» курения это для меня стало очень приятным сюрпризом.

Вообще, возможность взять IQOS на тест-драйв – очень классная услуга. Вы где-то видели вообще подобный сервис у гаджетов? Я – нет. Даже когда машину берешь на тест-драйв, тебе ее дадут минут на 20, за рулем будет сотрудник автосалона, а ты просто посидишь рядом, понаблюдаешь. А IQOS отдают тебе в пользование на неделю. И ты сам(а) можешь потестить его, разобраться, как он работает, попробовать те или иные стики и решить, подходит ли тебе девайс. Круто!

За время тест-драйва я выяснила, что IQOS как альтернатива сигаретам меня полностью устраивает. Ко вкусу стиков, который мне сначала не нравился, я довольно быстро привыкла. Теперь отсутствие горечи при затяжке мне не кажется минусом, а наоборот – преимуществом системы нагревания табака. А когда я «унюхала», как ужасно воняет сигаретный дым, я поняла – к сигаретам точно больше не вернусь. IQOS намного лучше.

Безусловно, я понимаю, что IQOS не является способом бросить курить. Он нагревает натуральный табак, в котором, что естественно, содержится никотин. Но давно доказано, что главным источником вреда в курении является не никотин, а дым с продуктами горения. Поэтому, даже с никотином, IQOS является намного менее вредной альтернативой сигаретам.

Взять IQOS на бесплатный 5-дневный тест-драйв можно на сайте iqos.ua.

