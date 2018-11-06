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Как оплачивать коммуналку до начисления субсидии: детальная инструкция для украинцев

Как оплачивать коммуналку до начисления субсидии: детальная инструкция для украинцев

Если домохозяйству еще не начислили субсидию, то следует оплачивать обязательный платеж, который указан в квитанциях за воду, свет и газ, которые были потреблены в сентябре. Об этом говорится в инструкции, размещенной на правительственном сайте Тeplo.gov.ua.

«В случае отсутствия в платежке размера помощи, субсидиантам рекомендуется платить свой обязательный платеж», — говорится в сообщении.

Так, в настоящее время Управление соцзащиты населения работает над оформлением субсидий, рассматривая в неделю более 100 тысяч заявлений.

«Задержки в основном возникают из-за несвоевременного предоставления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе», — пояснили на сайте в сообщении.

Правительственный портал напоминает, если управление соцзащиты населения приняло от домохозяйства документы на оформление субсидии, то соцпомощь назначат с момента оформления заявления.

Как писали «ФАКТЫ», киевляне не получат субсидии в платежках за услуги ЖКХ, предоставленные в октябре. Это связано с внесенными изменениями в порядок назначения государственной помощи, а также с некорректной работой программного обеспечения «Жилищные субсидии».

Источник: fakty.ua

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