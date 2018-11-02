Чтобы микроволновка служила вам верой и правдой, нужно регулярно ухаживать за ней. Особенно это касается подержанных моделей. Новая СВЧ-печь функционирует 8–10 лет в среднем.

Микроволновка б/у, приобретенная в комиссионном магазине или на сайте объявлений, прослужит гораздо меньше. От чего зависит срок эксплуатации кухонной техники? Как продлить жизнь микроволновки?

Выберите подходящее место для установки

Перегрев — наиболее распространенная причина сбоев в работе СВЧ-печи. Зачастую причина кроется в неправильной установке. Так, производители рекомендуют размещать девайс вдали от нагревательных приборов и холодильника. Источники влаги и пара — также не лучшие соседи. Убедитесь, что между микроволновкой и стеной расстояние составляет как минимум 10–15 см. В противном случае не будет доступа холодного воздуха к вентиляционным отверстиям. Оптимальный вариант — кухонный шкаф высотой 0,8–1 м.

Соблюдайте меры безопасности

Если в доме случаются частые скачки в сети, стоит приобрести стабилизатор напряжения. Следите за состоянием розеток, позаботьтесь о заземлении. Уберите все лишние предметы от вентиляционных отверстий. Убедитесь, что кабель не касается горячих поверхностей и не проходит под микроволновкой. Включать пустую печь нельзя: магнетрон быстро выйдет из строя. Если в доме есть дети или домашние животные, поставьте внутрь камеры стакан воды во избежание холостого включения. Дверцу стоит держать закрытой, открывать только для проветривания. Если на ней появятся повреждения, обратитесь в сервисный центр: из-за плохо закрывающейся дверцы микроволновка перестанет излучать микроволны. Для разогрева используйте закрытую, но не герметичную посуду. Она предотвратит разбрызгивание жира по стенкам. Обратите внимание: в круглых тарелках и контейнерах микроволны распределяются равномерно, чего не скажешь о квадратных изделиях.

Правильно разогревайте продукты

Также следите за весом продуктов. Если объем микроволновки не превышает 24 л, разогревайте в ней максимум 4 кг. Чтобы разогреть бутерброд или пирожок, поставьте в печь банку с водой. Это защитит магнетрон от повреждения. Превышать рекомендованное время разогрева еды нежелательно: это может вызвать пожар. Прежде чем использовать микроволновку для приготовления пищи, ознакомьтесь с рекомендациями по обработке разных продуктов. Так, кожуру картофеля и яблок нужно обязательно прокалывать, как и желтки для яичницы. Разогревать масло или жир в камере нельзя.

Используйте специальные средства для чистки

Срок службы микроволновки зависит и от особенностей ухода. Так, мыть СВЧ-печь нужно как минимум раз в неделю, чтобы предотвратить неприятные запахи. Протирать камеру и стенки желательно после каждого использования. Применять для чистки абразивные средства производители не рекомендуют, поскольку порошки могут поцарапать поверхность. Единственное исключение — камера из нержавейки. Оптимальный вариант для керамических и эмалированных стенок — специальная жидкость или гель, не содержащая ядовитых веществ.

Тарелка для микроволновки, как правило, изготавливается из жаропрочного стекла. Для мытья подойдет жидкое мыло или шампунь для посуды. Удалить грязь на металлической решетке можно гелеобразным средством. Чтобы избавиться от засохших остатков пищи, поместите решетку в емкость с водой и дайте ей отмокнуть. Если на стенках после разогрева еды образовался конденсат, протрите их сухой салфеткой. Прежде чем начать уборку, обязательно отключите микроволновку от сети

Источник: http://changeua.com

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