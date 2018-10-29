Как сэкономить и не замерзнуть. 13 правил эффективного утепления жилья

Як зберегти тепло у помешканні? З наближенням зими це питання стає гостро. Тим паче, з року в рік проблема одна – опалення може вже і включили, але в оселях все одно прохолодно і доводиться використовувати додаткове обладнання для обігріву. А з урахуванням останнього підвищення ціни на газ (з 690 грн за 100 кубометрів до 855 грн), додаткові витрати ще й на електроенергію – неабиякий удар по сімейному бюджету.

«Температурні складнощі» пов’язані з тим, що додатково неутеплені помешкання можуть втратити майже 100% тепла від опалення. Замість нагріву кімнат, опалюється вулиця. Стіни, вікна, дах, вентиляція – це все шляхи втрати тепла у помешканні.

Фото 24tv.ua

«Рубрика» підготувала топ практичних порад, які дозволять ефективно утеплити ваше житло.

1. ВСТАНОВЛЮЙТЕ «ТЕПЛОВІ ЕКРАНИ» ЗА РАДІАТОРАМИ

Зазвичай батареї знаходяться під вікнами і обігрівають цеглу або бетон зовнішньої стіни. А мають обігрівати внутрішнє приміщення. Для цього існує проста технологія, яка дає можливість підвищити температуру в оселі на кілька градусів. Ви маєте між батареями і стінами поставити спеціальний тепловідбивний матеріал (фольгу).

Фото Econet

Для цього потрібна алюмінієва фольга товщиною від 3-6 мм, прикріплена до м’якого теплоізолятора, і клей або спеціальні «грати» для екрану.

Процес утеплення: вимірюються батареї і вираховується кількість необхідного тепловідбивного матеріалу; купується необхідний матеріал; вирізається з нього тепловідбивні екрани для кожного радіатора (екран має бути трохи більшим за батарею); після чого тепловідбивний екран закріплюється за радіатором. Бажана відстань між стіною та батареєю – мінімум 3 см. У будь-якому випадку ребра радіатора не повинні торкатися фольги.

2. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАДИ ОБЛІКУ ТЕПЛА

Гарантією того, що ви не переплачуєте за опалення зайвого є прилади обліку тепла або лічильники. Раніше ці лічильники встановлювалися лише у приватних будинках, однак цього місяця Кабмін офіційно дозволив встановлювати лічильники тепла для багатоквартирних будинків з центральним опаленням.

Раніше спожита теплоенергія всього будинку ділилась пропорційно між усіма жителями, а тепер кожен може виключно за власним лічильником, економити та не переплачувати «за сусіда».

Для чіткого контролю за спожитим теплом найчастіше встановлюються:

Термостатичний вентиль на радіатор, який дозволяє контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті і не платити за «зайве» тепло. Тепловий лічильник у квартирі, яка підключена до центрального опалення. Він дає змогу відслідкувати скільки тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість. Лічильник на гарячу воду. Збільшення ціни на газ – це збільшення ціни на гарячу воду, тому варто встановити лічильники води, якщо у вас центральне водопостачання. Тоді ви платитимете тільки за власне споживання.

3. ВІДКРИЙТЕ РАДІАТОРИ

Коли батареї закриті чимось, навіть з декоративною метою, вони віддають значно менше тепла у приміщення. Для того, щоб відкрити радіаторі не потрібно ніяких витрат, однак ця дія дає змогу підвищити температуру у приміщенні на 1-3 градуси. Відкритий радіатор виділяє тепла більше, ніж закритий, і відповідно приміщення прогрівається краще і швидше.

Процес: звільняємо батареї від штор, якщо ті їх прикривають, посуваємо меблі, що знаходяться поруч з радіаторами, знімаємо декоративні грати, якщо вони є.

4. ЗАОЩАДЖУЙТЕ ГАРЯЧУ ВОДУ

Підвищення ціни на газ означає автоматичне підвищення ціни на гарячу воду. Тому варто користуватися нею економніше. Наприклад:

— приймати душ виходить дешевше, ніж ванну. Завдяки спеціальним насадкам розпилення води, вона витрачається у кілька разів менше.

— подвійна раковина заощаджує воду під час миття посуду. Можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій. Таким чином гаряча вода не виливається даремно.

— не розморожуйте продукти під струменем гарячої води. Це марнотратство води та тепла, плюс знищення корисних речовин продуктів.

5. УЩІЛЬНЮЙТЕ ВІКНА

Більшу частину українського житлового фонду складають будинки, збудовані у 60-70 роках ХХ століття, і старі віконні рами – їхні супутники. Якщо вам «пощастило» бути володарем старих рам – ущільнити вікна треба у першу чергу.

В ідеалі подумайте над тим, щоб поставити нові вікна – до 25% тепла можна утримати в будинку, замінивши старі вікна з рамами, що розсохлися, на енергозберігаючі. Однак, якщо фінансової можливості це зробити немає, доведеться користуватися більш дешевим способом.

Для цього потрібно придбати утеплювач (поролон або гумовий ущільнювач); паперову стрічку (або спеціальну стрічку для вікон) і мати клей.

Процес утеплення: поролон міцно і щільно забивається у щілини, і зверху закріплюється стрічкою.

Фото uain.press

Ще одним дешевим і дієвим варіантом утеплення вікна є тепловідбивна плівка, що встановлюється на скло. Вона абсолютно прозора, пропускає 80% світла, і зберігає близько 90% тепла. Крім того, матеріал має протиударні властивості, скло стає міцнішим.

Приклеїти плівку вдома можна самому без додаткових пристроїв чи матеріалів.

6. УТЕПЛЕННЯ ДВЕРЕЙ

Крізь щілини вхідних дверей у середньому втрачається близько 15% тепла.

Щоб позбутися цієї проблеми, необхідно переконатись, що двері надійно прилягають до стіни. Якщо ви знайшли щілини, треба їх перекрити.

Для цього можна використати монтажну піну, ущільнювачі, вирівнювачі порогу, спеціальні нагельні рейки тощо.

Важливо! Для утеплення дверей не використовуйте поролон, він довго не витримає відкривання-закривання двері.

7. УТЕПЛЕННЯ ПІДЛОГИ

Найбільш економне рішення – це товсте покриття на підлозі, яке знижує тепловитрати. Товсте текстильне покриття (килими) – розповсюджене та дієве рішення.

Також можна використовувати пінопластові плити, дерев’яні панелі, алюмінієву фольгу, гіпсовий картон, мінеральну вату.

Найбільш витратним рішення є встановлення «теплої підлоги». Це «розумна» система, яка дозволяє підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібно – на необхідну ділянку підлоги, де ходять мешканці. Це ефективно, але не дешево – заплатити потрібно буде не тільки за встановлення конструкції, а й за електроенергію щомісяця, на якій вона працюватиме.

Особливо потрібно утеплювати підлогу у квартирах першого поверху.

8. УТЕПЛЕННЯ ПІД’ЇЗДІВ

Важливою складовою тепла у квартирі є теплий під’їзд. А саме: температура на сходах має відповідати нормативу у 16 градусів.

Є декілька способів подбати про теплий під’їзд і сходові клітки: ущільнити вікна під’їзду; утеплити вхідні двері; загерметизувати шви на зовнішніх стінах під’їзду.

Для цього необхідні утеплювач (наприклад, поролон або гумовий ущільнювач); стрічка для вікон; клей або монтажна піна чи герметик.

Процес утеплення: зробіть заміри вікон у під’їзді, придбайте необхідні матеріали, міцно закрийте утеплювачем щілини між рамами і стінами, заклейте зверху стрічкою.

Позбутися щілин між дверною коробкою і стіною краще за допомогою монтажної піни або герметика.

Важливо! Не використовуйте поролон повторно, а гумовий ущільнювач – більше 3 років.

9. КОНТРОЛЬ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Вентиляція – один з джерел витоку тепла. Вони традиційно є на кухні. Вони можуть не тільки виводити повітря, але й “затягувати” холодне повітря. Щоб не втрачати тепло, варто встановити у кухні над плитою витяжки зі спеціальною гофротрубою для повітря.

Інші вентиляційні отвори у кімнатах повністю закривати не можна, тому треба перекрити їх спеціальними дверцятами або шматком картону. Так можна підняти температуру на 5-7 градусів.

10. УТЕПЛЕННЯ СТЕЛІ

Цей рішення найбільш актуальне для мешканців квартир верхніх поверхів. На відміну від нижчих поверхів, які отримують тепло від сусідів зверху та поруч, мешканці останніх поверхів цю можливість втрачають.

Економний варіант утеплення – приклеїти на стелю декоративні пластмасові плити.

Для більш ефективного, але й більш дорожчого утеплення спочатку варто зробити гідроізоляцію, а потім прикріпити теплоізоляційні плити на спеціальний профіль.

11. ВНУТРІШНЄ УТЕПЛЕННЯ СТІН

Для внутрішнього утеплення стін використовують важкозаймисті та нешкідливі для здоров’я матеріали. Зазвичай вони легкі в монтажі – це пробка, пінопласт, скло або мінвата, яку наклеюють на стіну, а потім прикривають гіпсокартоном. Одним із найкращих утеплювачів є коркове дерево.

Важливо! Не бажано утеплювати стіни перед самим початком зими, бо це досить трудомісткий процес, левову частку в якому займає підготовка.

Крім того, оселю можна утеплити щільними шторами. Однак вони не мають заважати надходженню тепла з радіаторів. Тому варто подумати , яка довжина буде оптимальною.

12. ЗОВНІШНЄ УТЕПЛЕННЯ СТІН

Це найдорожчий спосіб збереження в приміщенні тепла взимку та прохолоди влітку. Однак й найефективніший. Це утеплення стін, фундаменту, стелі, горища, підвалу. Якісне утеплення фасаду будинку здатне знизити витрати на опалення до 60%.

Для утеплення використовують: пінополістирол, екструзійний пінополістирол, мінераловатні плити, базальтові плити, енергозберігаючі фарби, спеціальні кількашарові системи утеплення.

Важливо! Зовнішнє утеплення проблематичне, якщо ваш будинок є пам’яткою архітектури, або має на фасаді багато декоративних елементів. Крім того, його не можна проводити при температурі нижче 5 градусів за Цельсієм. Наголошуємо, що “клаптикове” утеплення – тобто однієї квартири – у багатоквартирному будинку не є ефективним. Аби справді мати ефект збереження тепла до 40% й уникнути тріщин на фасаді будинку згодом, мешканцями багатоповерхівки варто згуртуватися й утеплити будинок комплексно, тобто або всіх квартир, або хоча б на одному стояку будинку.

13. КОРИСТУЙТЕСЯ «ТЕПЛИМИ КРЕДИТАМИ« ВІД ДЕРЖАВИ

Щоб зекономити на придбанні енергозберігаючого устаткування – можна скористатися урядовою програмою «теплих кредитів», яка діє з 2014 року.

Які є програми відшкодування:

20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) — на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) — на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків;

40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) — для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Якщо позичальником є фізична особа, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, то розмір відшкодування становитиме 35% як за напрямком придбання котлів, так і для інших енергоефективних заходів, але не більше 12 000 гривень.

Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70%, залежно від кількості квартир-субсидіантів.

Де взяти теплий кредит?

Видають «теплі кредити» 4 державні банки: «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк»

Источник: rubryka.com

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