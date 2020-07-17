Как выбрать фильтрационные установки для бассейна?

Без регулярного ухода бассейн быстро становится грязным. Во время купания в воду попадают косметические средства, пыль, листва и насекомые. Чтобы поддерживать прозрачность и чистоту воды, в первую очередь используют механическую очистку. Для этого к циркуляционной системе подключают фильтрационные установки для бассейна.

Фильтрующие установки: принцип работы и разновидности

Фильтрующая установка состоит из фильтра и циркуляционного насоса: можно приобрести их комплектом, либо подобрать по отдельности. Во время работы системы насос пропускает грязную воду из бассейна через фильтр, задерживающий внутри себя частицы органических и неорганических загрязнений. Чем больше мусора содержится в воде, тем выше требуется давление для ее перекачивания через систему. Для контроля за уровнем давления на входе в систему монтируют манометр. Также он позволяет узнать о необходимости промывки фильтра.

Установки комплектуются фильтрами двух типов:

- песочным

- картриджным

Песочные фильтры пользуются популярностью, поскольку обеспечивают высокий уровень очистки воды и при этом обладают приемлемой ценой. Устройство представляет собой бак, заполненный кварцевым либо стеклянным песком. Такой наполнитель способен задерживать частицы грязи размером от 20 микрон. К основным плюсам песчаных фильтров относят:

- Простоту обслуживания

- Возможность использования с бассейнами любого типа и объема

- Экономию финансов на техническом обслуживании

Например, для небольшого домашнего бассейна подойдет фильтрационная установка Hayward PowerLine D368, в которую можно засыпать до 25 кг песка. Прочный бак из полипропилена устойчив к воздействию ультрафиолета, воздействию высоких и низких температур, влажности. А наличие префильтра на насосе позволяет задерживать крупный мусор из воды – камешки, насекомых, ветки.

Картриджные фильтры задерживают загрязнения благодаря тонким мембранам из полипропилена. Они обеспечивают более тщательную очистку воды, задерживая частицы грязи размером до 10 микрон. Основным преимуществом таких устройств является компактный размер, однако их стоимость несколько выше, чем у песочных аналогов.

Фильтрующие установки с картриджными фильтрами удобно использовать для надувных и каркасных бассейнов. Ведь можно подобрать модель, фиксируемую на бортике. Один из вариантов - фильтр-насос Bestway 58469, который поставляется со скиммером, что позволяет не только очищать глубокие слои воды, но и собирать плавающий на поверхности мусор. Устройство автоматически всасывает воду и не нуждается в сложном монтаже.

На что обратить внимание при выборе фильтрационной установки?

Мощность насоса и пропускная способность фильтра должны соответствовать друг другу. Если насос будет слишком производительным, вода пройдет через фильтр очень быстро. Это ухудшит качество ее обработки. При недостаточной мощности бассейн будет также плохо очищаться. Считается, что за день весь объем воды в чаше должен успеть пройти через фильтр не менее 4 раз.

Подбирать установку следует под свой тип бассейна, его габариты и частоту использования. Исходное качество воды также имеет значение, ведь в ней может быть большое количество примесей.

Покупка фильтра для бассейна помогает постоянно поддерживать в нем чистоту, экономя на использовании химии. Чтобы не ошибиться с выбором, обращайте внимание на качественную продукцию от известных брендов – Bestway, Emaux, Hayward. Так вы сможете быть уверенным в эффективности и долговечности приобретенного оборудования.