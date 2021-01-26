В интернет-магазине «Сантехкомплект» представлены профессиональные насосные станции, полностью готовые к эксплуатации. У нас можно заказать установки с разной производительностью под объекты любого масштаба для самых разных задач.

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Особенности и преимущества насосных станций

Насосная станция - это комплексная установка, которая используется для водоснабжения, водоотведения и сопутствующих задач на объектах различного типа. Оборудование применяется на складах, строительных объектах, в цехах, промышленности, а также в быту.

Промышленные и бытовые модели рассчитаны на работу в интенсивном формате. Они способны быстро перекачивать воду в больших количествах и поддерживать ее необходимое количество для нужд объекта.

По конструкции насосная станция представляет собой мобильную установку на платформе в защитном корпусе, в которую входят все необходимые компоненты для решения обширного спектра задач, связанных с обработкой воды.

Техника может откачивать воду из колодцев, водоемов, поднимать ее на заданную высоту, подавать в указанном объеме на объект с поддержанием определенного напора. Универсальные и функциональные насосные станции особенно необходимы на объектах, где отсутствует централизованная система водоснабжения.

Как выбрать насосную станцию?

Современные насосные станции выпускаются в многообразии модификаций. Установки различают по принципу всасывания, высоте подъема, скорости работы. Наличие эжекционного блока - серьезный плюс, если придется работать на глубине до 40 метров. При выборе важно обращать внимание на шумность модели, ее производительность, принцип всасывания, материалы узловых элементов и корпуса.

Базовыми критериями при выборе насосной станции являются:

- максимальный обеспечиваемый напор - он влияет на скорость работы и фактически определяет производительность агрегата;

- производительность - определяет, какой максимум воды может перекачать станция за определенный отрезок времени;

- мощность двигателя - влияет на скорость откачки, производительность, напор;

- размер накопительной емкости - чем он больше, тем с большим объемом жидкости станция сможет работать.

Особое внимание стоит обратить на датчики, термореле, защиты от гидроударов, перегрева, автоматические функции. Учитывая, что насосные станции часто работают в условиях повышенных нагрузок, у них должна быть продуманная система защиты от всех возможных перегрузок.

Мы рекомендуем выбирать насосное оборудование, которое соответствует вашим задачам и не переплачивать за сложные промышленные установки, если в них нет необходимости. Поэтому перед покупкой заранее определите спектр актуальных для техники задач.

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