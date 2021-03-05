Как выбрать смеситель для ванной с душем

В продаже есть много моделей смесителей для ванной с душем — разных брендов, формы, функциональности. Каким должно быть качественное изделие и как его выбрать — разбираемся далее в статье.

Типы

Учитывая дизайн ванной комнаты, ваши потребности и предпочтения, выбирайте наиболее подходящий вид смесителя:

Двухвентильный. Это классическая модель с двумя вентилями: отдельно на холодную и горячую воду. Однорычажный. Самая популярная и практичная модель — регулировка напора и температуры воды осуществляется с помощью одного рычага. Термостатический. Удобный вариант, так как не нужно каждый раз настраивать температуру воды. А также смеситель прекращает работу, если резко начинает подаваться холодная или горячая вода.

Последних два варианта выглядят стильно, так как у них нет лишних деталей, а также они очень практичны и удобны в использовании.

Вид монтажа

В зависимости от типа крепления смесители для ванной с душем бывают:

с креплением на борт ванны;

на стену;

напольный вариант;

смесители скрытого монтажа.

Классическими считаются первые два варианты — они просты в установке и доступные по цене. Смесители скрытого монтажа монтируются в стену. Снаружи видно только ручку управления. Такие модели выглядят эстетично, но они более дорогостоящие и сложные в установке.

Напольные смесители смотрятся очень современно и стильно. Они подходят только под определенный вид ванн, которые стоят отдельно и далеко от стены.

Материал

Производители, дорожащие своей репутацией и уважающие покупателей, используют такие материалы, как:

Латунь. Она прочная, устойчивая к коррозии, ударам и другим механическим повреждениям, а также не выделяет химических примесей в воду. Цена изделий из латуни выше средней. Нержавеющая сталь. В качественном сплаве содержание хрома должно быть не менее 13%. В противном случае такое изделие не прослужит более 2 лет. Цена смесителей из нержавеющей стали находится в среднем ценовом диапазоне.

Это два основных материала из которых изготовляют прочные и долговечные изделия.

Материал покрытия — еще один важный критерий. В его качестве используют хром, никель и эмаль. Хромовое покрытие самое стойкое к царапинам, на протяжении долгого времени сохраняет свой блеск, не поддается коррозии и легко чистится. Так что, стоит выбирать изделия именно с таким видом покрытия.

Бренд

Если вы выбрали изделие известного бренда, который давно на рынке — можно не беспокоиться о его качестве. Такие производители, как Grohe, Hansgrohe, Hansa, Roca имеют современное оборудование, используют качественные материалы и комплектующие, предоставляют гарантию на свои товары минимум 5 лет. Рассмотрим подробно две интересные модели от лидера на рынке бренда Grohe.

EUROCUBE

Однорычажный смеситель имеет кубическую форму с точными линиями и идеально отточенными углами. Он выглядит очень стильно, поэтому украсит и дополнит интерьер любой ванной комнаты. Декоративная прорезь на рычаге придает модели изюминки и обеспечивает удобное использование.

BauLoop Комплект для ванны на 4 отверстия

Модель рассчитана для монтажа на борт ванны с двумя рычагами. Никаких лишних деталей, что упрощает уборку и придает эстетического вида комнате. Комплект выполнен в классическом стиле с закругленными плавными линиями. В рычагах есть прорези для комфортного использования.

Две модели имеют одинаковые основные технические характеристики:

автоматическое переключение ванна/душ;

обратный клапан, защищающий от обратного потока;

керамический картридж;

аэратор;

материал — латунь;

покрытие — хром;

установка на бортик.

А также в них применены фирменные технологии Grohe:

GROHE StarLight — покрытие устойчивое к царапинам и сохраняющие свой первоначальный блеск на протяжении многих лет;

Grohe SilkMove — идеальный ход ручки, удобная и точная регулировка напора и температуры воды.

Производитель дает гарантию 6 лет.

Выбирая смеситель для ванной с душем, обращайте внимание на цену — качественное изделие не может стоить дешевле $200. Заплатив один раз вы на долгие годы забудете номер телефона сантехника и сэкономите свое время и деньги.