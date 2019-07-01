Спальня является тем местом, где мы отдыхаем от повседневной суеты. Эта комната должна быть максимально комфортной и уютной. Также очень важно, чтобы помещение было надежно защищено от посторонних звуков и ярких солнечных лучей. И если проблему с шумом извне легко можно решить, установив современное пластиковое окно, то от солнечного света помещение защитит продукция компании "Жалюзи Сервис". Эти системы имеет множество вариантов цвета и фактуры, поэтому хорошо впишется в любой интерьер.

Как выбрать тканевые жалюзи для спальни

Сделать это достаточно просто, можно это сделать на сайте производителя https://jaluzi-service.com.ua/kharkov но прежде советуем обратить внимание на следующие немаловажные нюансы:

1. Плотность полотна.

Вы можете выбрать ткань, которая будет мягко рассеивать свет или же отдать предпочтение материалу блэкаут, полностью защищающему от солнечного и искусственного освещения. Светонепроницаемые тканевые ролеты позволят полностью затемнить комнату в любое время суток. При заказе конструкции из ткани блэкаут, лучше отдать предпочтение ролетам закрытого типа. В таком случае ткань, свёрнутая в рулон, будет скрыта в специальном коробе. Это позволит максимально сохранить первоначальный вид полотна на долгое время. Закрытые тканевые ролеты также имеют боковые направляющие, за счет чего достигается полная защита от солнечного света, который может проникнуть между полотном и стеклом.

2. Фактура и цвет

Тканевые ролеты могут быть однотонными или иметь различные рисунки и узоры. Подбирать ткань и расцветку полотна стоит исходя из общего стиля комнаты, обивки мебели, цвета подушек, стен, покрывал, напольного покрытия или других элементов декора.

3. Тип конструкции

Как говорилось выше, тканевые ролеты могут быть открытого или закрытого типа. В первом случае видно вал, на который наматывается полотно, а во втором, он защищен специальным коробом. В закрытом типе конструкции также существуют боковые направляющие, которые позволяют максимально защитить помещение от солнечного света. При выборе системы важно учитывать ткань полотна.

4. Варианты установки

Закрепить тканевые ролеты можно несколькими способами. Карниз можно повесить над оконным проемом, внутри него или на каждую створку окна в отдельности. Вы можете выбрать такой тип установки, который максимально подойдет к конфигаруции ваших окон, а также будет наиболее удобен.

Заказав тканевые ролеты для спальни в компании "Жалюзи Сервис", вы обеспечите себе полную защиту помещения от солнца, а также сделаете интерьер комнаты уникальным и комфортным. Определившись с расцветкой, фактурой и типом тканевых ролет, вы можете вызвать на дом замерщика нашей фирмы для уточнения размеров готовой конструкции.

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