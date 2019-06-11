Как выглядят экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской АЭС (фото)

Зона отчуждения стала популярным местом среди туристов.

На фоне растущей популярности сериала «Чернобыль», мы решили рассказать вам, как сейчас выглядит главный объект, вокруг которого ведется повествование — Чернобыльская АЭС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Давайте узнаем, кто, как и зачем регулярно посещают эти богом забытые места, и сколько стоит такой экстремальный отдых.

С выходом проекта HBO «Чернобыль» турпоток в зону отчуждения вырос более чем на 50%. И это не удивительно, ведь многим фанатам хочется собственными глазами увидеть места, где снимались кадры полюбившегося им сериала. Это то же самое, что прогуляться по живописным краям, напоминающим декорации «Игры престолов», для поклонников культовой саги.

Долгое время 30-километровая зона, окружающая Чернобыльскую АЭС, была закрыта для всех посторонних. К счастью, сейчас у любителей индустриального туризма есть все возможности сюда попасть. Однако для этого нужно придерживаться нескольких несложных правил, например, обязательно иметь с собой дозиметр.

Экскурсионные автобусы в заброшенный город Припять и действующий Чернобыль (тут живут вахтовики) курсируют каждый день. Во время такой поездки туристы могут услышать историю этих мест из уст опытного гида, пообедать в аутентичном заведении, сделать десятки фотографий и даже купить сувениры.

Один из главных украинских туроператоров, специализирующийся на этом направлении,компания «Чернобыль тур». Фирма предлагает различные виды экскурсий (с недавних пор даже «тур по сериалу»), цены на них стартуют от 99 долларов для иностранцев и 49 долларов — для украинцев.

За несколько дней до поездки клиент обращается в контору, предоставляет свои паспортные данные и вносит предоплату. Так как ЧЗО — режимный объект, спецслужбы могут запретить въезд человеку, не вызывающему у них доверия. Для всех остальных туроператор оформляет пропуска, которые нужно будет предъявить на контрольно-пропускных пунктах. По дороге к станции таких объектов всего три.

Туристы собираются в ранее оговоренном месте в Киеве, откуда автобус везет их на территорию Чернобыльской зоны отчуждения. Групповые туры, как правило, начинают с детального осмотра одного из заброшенных сел.

Когда-то здесь кипела жизнь — росли дети, строились семьи, люди ходили на работу, занимались хозяйством. Сейчас — все покрыто слоем многолетней пыли, улицы пустуют, а в домах уже давно не горит свет.

Далее туристов отвозят на обед в 19-ю столовую ЧАЭС. Именно здесь в свое время питались работники электростанции. После аварии столовая угощала строителей безопасного «конфайнмента» — купола, накрывшего четвертый энергоблок.

В городе также есть кафе «Десятка» и столовая «Припять», поэтому голодными туристы точно не останутся.

Те, кто выбрал многодневные экскурсии, могут заселиться в одну из местных гостиниц (их две) или хостел. По завершении тура автобус отвозит туристов обратно с массой впечатлений от увиденного.

Компания также предлагает авиаэкскурсии над Чернобылем и индивидуальные туры для тех, кто хочет с головой погрузиться в атмосферу происходящего. К примеру, заказав такую экскурсию, турист сможет посетить ЧАЭС изнутри и даже прогуляться по знаменитому «золотому» коридору — месту, соединяющему административный корпус с четырьмя энергоблоками, которое обшито специальными панелями золотистого цвета, защищающими от радиации.

Естественно, на территории Чернобыля активно процветает и нелегальный отдых — так называемые сталкерские вылазки. По словам одного из проводников Кирилла Степанца, за все время существования АЭС было всего три волны повышенного интереса со стороны нелегальных путешественников. Первая — в 90-е годы, когда сюда проникали «три с половиной сумасшедших маргинала», бродившие по территории с ножами и пистолетами. Вторая — в период популярности игры «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Третья — после выхода роликов о вылазках на YouTube.

Нелегалы, как правило, ночуют в заброшенных домах, еду приносят с собой, а КПП обходят полем. Цены на такой отдых сильно разнятся, так как их устанавливают сами проводники. Программу составляют в зависимости от пожеланий клиента.

По словам проводника, такой вид отдыха пользуется популярностью, и это можно объяснить. Отправляясь в это место, турист ожидает увидеть мертвый город с заброшенными домами и пустынными улицами, но вместо этого видит толпы таких же туристов с фотоаппаратами.

Однако у нелегальных экскурсий есть один явный минус — за проникновение в Чернобыльскую зону можно получить массу проблем с полицией, штрафы или даже пять лет тюрьмы, если у вас найдут какой-нибудь предмет (неважно, что это) с закрытой территории.

Поэтому давайте все же вернемся к более безопасному, но от того не менее захватывающему способу посетить это место, и узнаем об основных правилах для туристов.

Никаких строгих требований к здоровью туристов нет. Организаторы экскурсии уверяют, что за время пребывания на территории ЧЗО туристы получают дозу радиации не больше, чем за один полет на самолете. Минимальный возраст участника группы — 18 лет. Исключением являются авиаэкскурсии — посмотреть на «город-призрак» и электростанцию с высоты птичьего полета могут даже несовершеннолетние.

Как и в случае с нелегальными, так и в случае с легальными экскурсиями, путешественникам строго запрещается брать с Чернобыльской зоны любые предметы. По закону Украины это приравнивается к перемещению радиоактивных отходов и считается уголовно наказуемым.

Также все участники группы должны быть в закрытой одежде и обуви. Курить на территории Чернобыля можно только в специально отведенных местах, садиться или ложиться на землю, есть ягоды и грибы, пить воду из луж (мало ли) — здесь строго запрещено.

Напоследок хотим показать вам еще несколько фотографий из этих одиноких мест.

Источник: svidok.online

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