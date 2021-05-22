Как ускорить работу компьютера: пять полезных советов

Многие пользователи компьютеров сталкиваются с тем, что со временем их техника стала работать гораздо медленнее, чем сразу после покупки. Но, не расстраивайтесь и не спешите покупать новую технику, возможно несколько простых советов от экспертов, помогут вам ускорить ваш ПК с операционной системой Windows 10.

Изменить настройку схемы электропитания

В Windows 10 есть раздел с параметрами электропитания. Проверьте, если ваш компьютер работает в режиме "энергосбережение", то изменив его на "производительность" или "сбалансированный" вы сможете получить ощутимый прирост производительности.

Отключите программы, которые запускаются по умолчанию вместе со стартом компьютера

Одной из причин, почему ваш компьютер стал работать медленнее является автоматический запуск программ. Проверьте, возможно у вас накопилось слишком много программ, которыми вы не пользуетесь, но они постоянно работают в фоновом режиме.

Отключите анимации и другие визуальные эффекты

В операционной системе от Microsoft есть множество визуальных эффектов, которые помогают сделать работу за вашим ПК более приятной. На мощных компьютерах это практически не влияет на производительность. Однако, если ваш компьютер устарел, отключение этих функций поможет ускорить вашу машину.

Отключите "прозрачность"

Помимо разного рода анимаций в Windows 10 есть режим прозрачности для меню "Пуск" и панели задач. Эта функция является на удивление ресурсоёмкий и её отключение, также может помочь вашему ПК.

Просто перезагрузите компьютер

Если вы заметили, что ваш компьютер работал хорошо сразу после запуска, а после начал "притормаживать" то, возможно, вам поможет его перезапуск. Дело в том, что перезагрузка поможет устранить избыточное использование оперативной памяти компьютера, которое может образоваться во время работы с большим количеством программ. Также, перезапуск системы поможет закрыть все ненужные процессы, которые вы могли запустить, а затем забыть отключить.

Источник: internetua.com

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