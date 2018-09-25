Люстра является главным осветительным прибором в любом доме или квартире. Современные производители предлагают огромный ассортимент разнообразных форм и типов конструкции подобных светильников. Однако, недостаточно просто выбрать и купить подходящую модель. Для того, чтобы люстра прослужила как можно дольше, необходимо правильно осуществить ее установку. Если вы не знаете, где купить люстру, рекомендуем вам обратиться в интернет магазин LY.UA.

Техника безопасности

Говоря об установке люстры в первую очередь следует задуматься о технике безопасности. Поскольку процесс монтажа предполагает работу с электричеством, есть вероятность получить удар током. Поэтому перед тем, как вешать собранную конструкцию, необходимо:

1. Полностью отключить все электропитание в доме или квартире.

2. Разомкнуть все провода, подготовив их таким образом к будущему тестированию. Это производится целью избежать соприкосновения проводов.

Разобравшись с проводами, можно приступать к монтажу люстры. Для большей безопасности при соединении проводов используйте специальные клемные зажимы или обыкновенную изоленту.

Как установить люстру в одной лампочкой?

Процесс установки люстры гораздо проще объяснить на примере конструкции с одной лампочкой. Отличительной чертой монтажа осветительного прибора является то, что осуществить его вы сможете без помощи профессионалов. Главное – запастись необходимыми инструментами и временем.

Конечно, в первый раз установка светильника может длится довольно долго и проблематично. Здесь главное разобраться с проводами и инструкцией к люстре. Весь процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Разметка. Необходимо определить точное месторасположение люстры. Для этого найдите центр потолка и, воспользовавшись карандашом, очертите необходимую территорию.

2. Установка деревянной или металлической балки на потолок. Необязательный элемент. Актуален только в том случае, если люстра весит более пятнадцати килограммов или же устанавливается на гипсокартоном или натяжном потолке.

3. Монтаж распределительной коробки. От места, где будет располагаться люстра, следует вывести провода и закрепить их на стене. Там же будет находиться будущий выключатель.

4. Монтаж скобы. Ее месторасположение также следует отметить при помощи карандаша.

5. Работа с проводкой для осветительного прибора. Подключите все необходимые провода, предварительно зачистив их от изоляции.

6. Монтаж осветительного прибора. После того, как все подготовительные работы осуществлены, вы можете крепить люстру. Старайтесь осуществить работу таким образом, чтобы провода не находились под болтами.

Как повесить люстру с двумя и больше лампочками?

Выше расписаны правила установки люстры с одной лампочкой. Если же вы хотите повесить осветительный прибор с большим количеством ламп (оно может достигать до 8-10 штук), процесс монтажа мало чем будет отличаться от предыдущей схемы. Единственное, что для одноламповой люстры вам потребуется два питающих провода. В то время, как, например, для светильника с тремя лампами, необходимо три таких же питающих проводах.

Далее в подключайте провода от ламп, используя подходящую для них схему. Как и в предыдущем варианте, провода соединяются специальными клемными зажимами и изолируются при помощи ленты. Учтите, что для осветительного прибора с большим количеством ламп необходим двухфазный выключатель, который сможет обеспечить полное или частичное освещение комнаты. В свою очередь он требует немного другой тип проводки.

Искусственное освещение дома или квартиры – необходимый элемент при оформлении помещения. Выбрав правильный осветительный прибор, вы сможете сделать его ярким акцентным пятном и изюминкой любой комнаты. Кроме того, многие люстры довольно просты в установке. Изучив все правила, вы сможете повесить светильник, не прибегая к помощи профессионалов.

Источник: LY.UA

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