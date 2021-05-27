Какие бывают потолочные светильники для кухни

Кухня должна быть хорошо освещена, так как именно там вы каждый день готовите еду. С помощью света также можно подчеркнуть достоинства интерьера. Как выбрать люстру на кухню?

Основные типы

Потолочный светильник на кухне играет чрезвычайно важную роль. Он должен не только украшать интерьер, но и равномерно освещать все помещение и рабочие пространства. Благодаря этому, приготовление блюд проходит в правильных условиях. Потолочные светильники могут быть разных форм и моделей.

1. Люстры — это очень разнообразные изделия. Изготовленные в форме старинных подсвечников, они особенно хорошо подходят для классических кухонь. На рынке представлены как современные решения, так и изделия, предназначенные под определенные стили оформления. Поэтому вы можете легко найти люстру, которая будет соответствовать вашим потребностям.

2. Плафоны используются в основном на кухнях, обставленных в классическом стиле. Обычно они отличаются несколько античным дизайном. Однако на рынке доступны более современные модели. Потолочный светильник хорошо подходит для низкой комнаты. Он обеспечивает достаточно света и в то же время не занимает много места, поэтому оптически не уменьшает пространство.

3. Светильники с отражателями — это популярное решение, особенно на современных кухнях. Основным преимуществом галогенных или светодиодных точечных светильников является возможность регулировки их направления и угла наклона, что позволяет легко настраивать освещение в соответствии со своими потребностями.

4. Светильники типа Downlight — модное решение для кухни, которое охотно используется в интерьерах, оформленных в современном стиле. В их состав входит несколько плафонов. Они выглядят чрезвычайно эффектно. Как следует из названия, регулировать направление освещения нельзя, но при общем освещении в этом нет необходимости.

Какой материал выбрать

Выбирая потолочный светильник для кухни, следует обращать внимание на то, из какого материала он сделан.

- Стеклянные кухонные светильники — это универсальные изделия, которые в зависимости от дизайна хорошо смотрятся как в классических, так и в современных помещениях. Они дают много света, особенно если выбирать прозрачные модели.

- Металлические светильники — популярное решение, которое особенно хорошо вписывается в современные кухни. Они прочны и устойчивы к условиям на кухне. Выбирая оптимальную модель, нужно позаботиться о том, чтобы она была защищена от вредного воздействия влаги.

- Пластиковые светильники — чаще всего используются, в основном, из-за невысокой цены. По этой причине их качество может оставлять желать лучшего. Однако люстры из пластика не обязательно будут непрезентабельными. Просто нужно их правильно подобрать. Несомненно, они будут интересно смотреться на современной кухне, ориентированной на эклектику.

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