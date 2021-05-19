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Ким Чен Ын запретил носить узкие джинсы, чтобы спасти свой режим

Ким Чен Ын запретил носить узкие джинсы, чтобы спасти свой режим

Лидер Северной Кореи запретил носить рваные и узкие джинсы, а также экстравагантные прически типа Маллет, чтобы лучше контролировать молодежь и ограничить их от влияния Запада.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на Mirror.

По информации СМИ, северокорейский лидер боится “декадентского” влияния Запада на молодых людей страны, которое может привести к краху его режима.

Именно поэтому рваные и узкие джинсы, а также экстравагантные прически рассматриваются как признаки “вторжения капиталистического образа жизни”.

Государственная газета “Родунг Симун” посоветовала придерживаться единого образа жизни, чтобы не разрушить “любимую страну”:

“История преподает нам важный урок, что страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться единого стиля и образа жизни. Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться с ними всеми возможными способами”.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: корея

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