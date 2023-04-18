Інше
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:25
Просмотров: 101

Кілька харківських цвинтарів залишаються повністю зачиненими

Кілька харківських цвинтарів залишаються повністю зачиненими

Через мінну небезпеку деякі харківські цвинтарі лишаються зачиненими для відвідування.

В ефірі національного телемарафону сьогодні, 18 квітня, Ігор Терехов закликав харків’ян бути обережними напередодні поминальних днів і не відвідувати кладовища, території яких працівники ДСНС ще не перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів. 

Нагадаємо, що повністю закриті для відвідування міські кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна), №16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії), №17 (вул. Курочкіна Гора), «Сосни» (вул. Генерала Удовиченка) та «Журавлівське» (пров. Гладкий). Також адміністрація меморіального комплексу «Слобожанський» (селище Лісне) зазначає, що розмінування всієї території кладовища поки що не проводилося. Тож самовільне пересування, відвідування та прибирання місць поховання на меморіальному комплексі – небезпечні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 