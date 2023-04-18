Кілька харківських цвинтарів залишаються повністю зачиненими

Через мінну небезпеку деякі харківські цвинтарі лишаються зачиненими для відвідування.

В ефірі національного телемарафону сьогодні, 18 квітня, Ігор Терехов закликав харків’ян бути обережними напередодні поминальних днів і не відвідувати кладовища, території яких працівники ДСНС ще не перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що повністю закриті для відвідування міські кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна), №16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії), №17 (вул. Курочкіна Гора), «Сосни» (вул. Генерала Удовиченка) та «Журавлівське» (пров. Гладкий). Також адміністрація меморіального комплексу «Слобожанський» (селище Лісне) зазначає, що розмінування всієї території кладовища поки що не проводилося. Тож самовільне пересування, відвідування та прибирання місць поховання на меморіальному комплексі – небезпечні.

Агентство Телевидения Новости