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14.01.2020 17:10
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Коалы могут оказаться на грани исчезновения

Коалы могут оказаться на грани исчезновения

В некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения из-за масштабных пожаров на материке.

Глава министерства охраны окружающей среды Сюзан Лей заявила, что популяция коал в Австралии получила "чрезвычайный удар" из-за масштабных  пожаров Амазонии.

Отмечается, что больше всего коалы пострадали на севере штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда.

Лей напомнила, что правительство Австралии планирует выделить 50 миллионов долларов на помощь в спасении и защите дикой природы после масштабных пожаров.

Она пояснила, что 25 млн долл. передадут зоопаркам, больницам и национальным заповедникам. Лей добавила, что для того, чтобы восстановить популяцию коал в некоторых регионах придется их повторно заселять.

Другие 25 млн будут находиться  под управлением уполномоченного по видам вымирающих, Салли Футбол.

Она будет координировать консультации с экспертами для долгосрочного восстановления флоры и фауны.

Планирование долгосрочного восстановления популяции животных начнется по составлению карт пострадавших районов, доставки еды для животных, выживших и планирования действий для защиты от хищников.

Агентство Телевидения Новости

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