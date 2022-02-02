Коли до України прийде весна: бабак Тимко дав прогно

На біостанції в Гайдарах бабак Тимко Третій дав свій прогноз, коли чекати весну в Україні. Як його батька та діда, гризуна розбудили від зимового сну на біостанції університету Каразіна.

Наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету імені Каразіна Надія Токарська розшифровувала передбачення Тимка. За її словами, весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною

За повір’ям, якщо заспаний Тимко побачить свою тінь – зима буде затяжною. У 2021 році бабак свою тінь не побачив, тому весна пришла в середині березня.

Попри те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання,

— повідомила Надія Токарська.

Співорганізаторка заходу Людмила Доля зазначила, що ідея події — привернути увагу до біорізноманіття та збереження українського степу.

Дивіться фото: як бабак прогнозував весну

"Можу пояснити, чому бабак такий круглий. Бабак — це тварина, яка живе у степу, живиться травами, зимує у норі. Він такий кругленький і маленький, тому що має набрати жиру, щоб перезимувати. Він такий пухнастий, щоб не бруднився, коли переміщується", — додав науковець Юрій Гамуля.

Источник: pets.24tv.ua/

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