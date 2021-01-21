Костюмная ткань по-прежнему популярна

Ткань костюмка — это не конкретная ткань с определенным составом, внешним видом и структурой, а семейство тканей. Так можно назвать любую ткань, обладающую свойствами и особенностями, подходящими для пошива костюма, а также другой подобной одежды.

Состав костюмных тканей

В интернет-магазине tkani-atlas.com.ua представлен широкий выбор качественных и недорогих костюмных тканей. Все они имеют плотное переплетение, что делает их чрезвычайно прочными и устойчивыми к сминанию. Это очень важно для комфортного использования одежды, пошитой из них.

Костюмная ткань может быть различного состава. Чаще всего это смесь полиэстера с шерстью или вискозой в различных пропорциях. Также может использоваться стопроцентный полиэстер. Типы и пропорции всех составляющих влияют на свойства ткани.

Ткани бывают разной толщины и имеют разную фактуру. От гладких, в елочку и твида до сложных узлов. Разнообразные цвета и узоры — их дополнительные преимущества.

Уход за таканью из смеси полиэстера и вискозы или итальянской шерсти

Уход за такой одеждой довольно сложен. Многое зависит от компонентов ткани, из которой она пошита. Однако это не единственный критерий ухода.

Большинство костюмов и пиджаков имеют определенный крой, а также подкладку и жесткость. Стирка в стиральной машине для такой одежды противопоказана (даже если это позволяет состав ткани), потому что костюм может потерять форму. Данные носильные вещи рекомендуется относить в химчистку, где их почистят, используя более щадящие методы.

Одежду, которой не противопоказана стирка всегда стирайте в воде с мягким моющим средством. Помните, что температура воды не должна превышать 30 градусов по Цельсию. Однако лучше всего производить химчистку всего комплекта. Таким образом вы избежите эффекта разницы во внешнем виде отдельных элементов.

Что можно сшить

Костюмная ткань может быть следующих видов:

- однотонная;

- елочка;

- «гусиные лапки»;

- твид;

- жаккард.

Такие ткани в основном используются в комплектах, состоящих из пиджаков и юбок или брюк. Также можно шить куртки, жакеты, брюки и элегантные платья классического кроя. Некоторые из этих тканей подходят для мужских костюмов.

Каждой из носильных вещей можно придать свой стиль, среди которых можно выделить:

- официальный;

- деловой;

- праздничный;

- вечерний;

- спортивный.

Конечно, это зависит не только от выбранного кроя, но и от вида, рисунка, фактуры и других параметров используемой ткани.

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