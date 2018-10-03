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"Крестный ход" у агентуры Кремля не получился, авось "Партия мира" выгорит

Крестный ход у агентуры Кремля не получился, авось Партия мира выгорит

После того как “Крестный ход” под патронатом Московского экзархата на день Крещения Киевской Руси, организованный и проведенный Вадимом Новинским, провалился, не предоставив Кремлю достаточных козырей в борьбе против автокефалии УППЦ, был запущен новый проект - “Партия мира”.

Что интересно, очередной проект Вадима Новинского, который осуществляется за счет “гибридных фондов” реализуют под аккомпанемент латентных угроз Московского экзархата касательно религиозной войны в Украине.

Тем не менее, мне самореализация сеятеля православия видится под ракурсом не столько тяжелой артиллерии кремлевской пропаганды, сколько знатного бригадира пилорамы. Посудите сами, вышеупомянутый “Крестный ход” провален априори, не достигнув и десятой доли намеченного эффекта. А на него выделялись немалые средства кураторами Новинского из-за поребрика. Теперь “Партия мира”, на которую так же идут средства с российских “особых” фондов.

Сама же партия ничего нового в политический расклад Украины, в котором как был латентный пророссийский избиратель, так и будет ещё долгое время, не привнесет, за исключением создания альтернативы “Оппозиционному блоку”. По сути, когда бьют горшки в соседнем притоне, на радость только нам, но сам факт этого битья говорит о том, что Вадя очень даже неплохо пользуется своей репутацией в прокремлевской среде, дабы пилить, пилить и ещё раз пилить.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»

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