Кроссовки: выбор идеального варианта

Кроссовки многие предпочитают носить потому, что они удобные, практичные и долговечные. Первоначально такая обувь применялась сугубо для занятий спортом. Но сегодня она активно используются в повседневной жизни.

В обувных магазинах сегодня представлены различные варианты кроссовок, поэтому подобрать подходящий достаточно просто. Но как это сделать? На что обращать внимание? Попробуем разобраться как выбрать кроссовки.

Первоначально стоит дать ответ на важный вопрос – для чего вам необходимы кроссовки. Именно от этого напрямую зависит то, какой должна быть обувь.

Как выбрать подходящие кроссовки для занятий спортом

Некоторые считают, что главными критериями при выборе подходящей пары являются цена и производитель. Но не все столь просто. Если вы ищете подходящие кроссовки для спортзала, внешний вид в данном случае не является главным. Стоит учесть следующие важные моменты:

• Качество подошвы. В кроссовках для занятий спортом она должна обладать отличной упругостью. Важно, чтобы она не была чрезмерно толстой.

• Материал. Необходимо, чтобы верх был изготовлен из ткани высокой прочности. Также значимо, чтобы она хорошо пропускала воздух.

• Шнуровку. Для тренировок и бега требуется максимально плотная шнуровка высокой прочности. В этом случае нога будет хорошо зафиксирована.

При выборе обуви для бега нужно учитывать амортизацию. Особенно важно это для тех, у кого свод стопы высокий. Обычно в роли амортизаторов выступает прослойка из гелия. Предусматривается она между верхней и нижней частью подошвы. Лучше всего, если гелиевая прослойка будет под большим пальцем и под пяткой.

Также очень важен супинатор, позволяющий равномерно распределять нагрузку по стопе. Это дает возможность чрезмерно не нагружать позвоночник и колени.

У кроссовок для бега всегда низкий задник и приподнятый носок. При этом пятка такой обуви всегда массивная. Важно, чтобы обувь была воздухопроницаемая и при этом достаточно легкая.

Выбор кроссовок для повседневной носки

Каких-то особых требований в данном случае нет. Необходимо лишь, чтобы кроссовки были комфортными и удобными. При приобретении в интернете нужно внимательно выбирать размер.

Стоит принять во внимание особенности стельки. Важно, чтобы выполнена она была только из натурального материала. Обычно в этом случае она пропитывается специальным составом, который препятствует размножению бактерий. Хорошо, если стелька будет съемная, чтобы в случае необходимости можно было ее сменить.

При приобретении кроссовок для ежедневной носки нужно учитывать сезонность. Например, для лета, стоит выбрать обувь с предусмотренной тонкой сеткой, хорошо пропускающей воздух. Для осени подойдет обувь с сеткой большой плотности. Для зимы идеальным выбором станут кроссовки из кожи или нубука.

Типы спортивной обуви

Многие компании выпускают кроссовки только для повседневной носки или занятий спортом. Так изготавливаются разные модели для баскетбола, футбола, волейбола, тенниса, скейтбординга.

Для повседневности производится два типа кроссовок – для туризма и для активного отдыха. При изготовлении учитывается износоустойчивость подошвы и верха. Также важнаспособность отталкивать грязь и непроницаемость для воды.

Отличный выбор кроссовок для занятий спортом и повседневной носки предлагают такие известные компании, как NewBalance, Columbia,Reebok и другие.

Покупка кроссовок. Когда ее планировать

Ответить на данный вопрос однозначно достаточно сложно. Сегодня такая обувь продается 365 дней в году. Но, если вы хотите сэкономить и стать при этом счастливыми обладателями качественных изделий, стоит приобретать их во время проведения акций и распродаж.

В настоящее время приобрести качественную обувь можно не только в обычных магазинах, но и в интернете. Для того, чтобы подобрать оптимальные кроссовки, стоит обязательно принимать во внимание все указанные нами параметры. Вы станете счастливыми обладателями комфортной, безопасной и надежной обуви.