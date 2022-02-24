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Кто сегодня лидер рынка упаковочных материалов в Украине

Упаковочные материалы из полиэтилена приносят пользу людям повсеместно во всех сферах рынка. И это не удивительно, так как полиэтиленовая упаковка прочна, удобна, долговечна, а также обладает привлекательным внешним видом. Всем этим характеристикам соответствует упаковочная продукция производства компании “Днепропластавтомат”.

Кто сегодня лидер рынка упаковочных материалов в Украине

Популярность упаковочного полиэтилена

Спрос на пластиковую упаковку растет в геометрической прогрессии. Особенно этому способствует экономический кризис, когда во главу угла ставится надежность и экономическая целесообразность. По этим критериям полиэтиленовые упаковочные материалы превосходят остальные аналоги, в том числе картонные коробки.

Основные преимущества пластиковых оберток:

  • прочность и долговечность;
  • стойкость к воздействию холода и жары, агрессивных сред, жира;
  • нетоксичность и гигиеничность;
  • сохранность органолептических свойств продуктов;
  • отсутствие доступа ультрафиолета, посторонних запахов, пара, влаги;
  • легкость, компактность, пластичность, занимают мало пространства;
  • многоразовое использование;
  • удобство в эксплуатации;
  • доступность цены для любого человека.

Что немаловажно, упаковка из полиэтилена, особенно, ламинированная РЕТ или БОПП, красивая и блестящая. Производитель, легко наносит на нее любое полноцветное изображение, которое долго будет сохранять яркость цветов. Поэтому, многие компании используют упаковку для продвижения бренда, в качестве маркетинговой составляющей, печатая на ней логотип, информацию, рекламные слоганы, запоминающиеся рисунки.

Возможность вторичной переработки и применение биоразлагаемого сырья производителями обеспечивает сниженную нагрузку на экологию.

Сферы использования полиэтиленовой упаковки

Для изготовления упаковки специалисты задействуют полиэтилен высокого (ПВД) или низкого давления (ПНД). Чтобы сделать изделие прочнее и привлекательнее, его ламинируют полиэтилентерефталатным (PET) или двуосноориентированными полипропиленовыми (БОПП) покрытиями.

Где только на рынке не встречается обертка из полиэтилена:

  • для хранения и перевозки всех видов товаров, включая тяжелый и крупногабаритный;
  • для фасовки любых продуктов питания: твердых, жидких, рассыпных, фруктов, овощей и др.;
  • для упаковки гигиенической продукции, бытовой химии, кормов для животных;
  • для фасования удобрений, грунтов, строительных материалов и т.д.
Кто сегодня лидер рынка упаковочных материалов в Украине

Часто продукция пакуется сначала в полиэтилен, а потом уже в картонные коробки или тряпичные сумки, что улучшает надежность.

К тому же, невозможно представить современный ритейл без разнообразных рекламных пакетов с логотипами, маек, подарочных и прочих удобных кульков, засилье которых наблюдается в супермаркетах и магазинах.

Кто может изготовить на заказ полиэтиленовую упаковку?

На сайте компании “Днепропластавтомат” всегда есть возможность выбрать любой вид упаковки с изготовлением на заказ. Производитель гарантирует безопасность сырья, соответствие технологическим нормам, мониторинг всех этапов процесса производства, что обеспечивает качество готовой упаковочной продукции.

Превратить пленку в яркий и оригинальный рекламный шедевр поможет флексографическое нанесение изображения по готовому дизайн-макету. Сотрудники компании всегда готовы проконсультировать по выбору упаковочного материала, тиражу, нюансам дизайна, доставки. От данных моментов и будет зависеть окончательная цена упаковки.

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