Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:07
Просмотров: 86

Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге

Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге

В Петербурге выставлена на продажу 100-метровая квартира, где Пушкин закончил работу над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой», а также начал свою издательскую деятельность. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» сообщении агентства MegaAgent. Фирма занимается реализацией объекта.

Квартира, расположенная в доме №32 на набережной Кутузова, была местом жительства Пушкина в течение почти двух лет, утверждают риелторы. В 1834-1836 годах поэт с семьей занимал весь второй этаж здания. В настоящее время в продажу поступило трехкомнатное помещение общей площадью 100 квадратных метров, которое на тот момент было кабинетом и детской.

В квартире два санузла. В стоимость лота (55 миллионов рублей) включена плата за два парковочных места. Как отмечают агенты, высота потолков жилья достигает 4,5 метра. Из окон открывается вид на историческую часть города.

«Эта квартира, где жил и работал Александр Сергеевич, является одной из последних сохранившихся в частных руках, — подчеркивается сообщении. — Именно здесь поэт принимал Гоголя, Жуковского и Одоевского. Также в этой квартире в 1835 году у Пушкина родился сын Григорий».

Источник: novosti-n.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: культура

Читайте ещё:

Украинская опера-реквием Iyov вошла в Топ-10 современных опер мира
Сегодня 09:37    54
Под стихи Жадана и Издрика. Украинский дизайнер Лилия Литковская показала коллекцию в Париже
02.10.2019 10:48    193
6 изворотливых слов, которые вы постоянно путаете между собой
17.09.2019 11:16    749
В Киеве открыли лестницу от Андреевской церкви до Владимирской горки
05.09.2019 20:18    220
У Харкові готуються до масштабного дитячого медіафестивалю
19.07.2019 14:56    311
"Идите в ж*пу, х*хлы": известный продюсер разгромил сериал "Сваты"
02.07.2019 09:25    699
Украинец Андрей Кимач стал лучшим оперным певцом мира
26.06.2019 11:09    434
Мельник є найпоширенішим прізвищем в Україні
10.06.2019 13:24    380
Искусствовед в сопровождении симфонического оркестра расскажет харьковской публике о Дунаевском
06.06.2019 13:18    270
Музей каналізації: чим дивує один з найнезвичніших музеїв Парижа
25.04.2019 10:59    385
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 