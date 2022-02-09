Кухонные столешницы из камня - преимущества и нюансы выбора

Синтетические материалы занимают очень много места в нашем быту. Однако не стоит забывать о том, что природные вещи экологически чистые и больше подходят для ежедневного использования. Чтобы мебельные гарнитуры на кухню стали более доступными, некоторые элементы изготавливаются из синтетических материалов, но те, кто предпочитает натуральные могут выбирать, например, кухонные столешницы из камня, которые можно приобрести в Харькове от компании DOKAR.

Какие плюсы использования?

Среди преимуществ применения природного камня, следует отметить:

Эстетику - столешница из камня гармонично сочетается с другими натуральными материалами, например, деревом, стеклом, металлическими изделиями. Плюс естественный узор камня оригинальный и неповторимый, красиво смотрится.

Водоотталкивающие качества - столешница из натурального камня не впитывает воду, поэтому не поддается деформации. На ее поверхности и в труднодоступных местах не размножаются болезнетворные бактерии, не возникает плесень.

Износостойкость - изначальный вид изделия из камня сохраняют длительное время.

Экологичность - натуральные материалы не выделяют токсинов, являются абсолютно безопасными для здоровья живых существ.

Устойчивость к повреждениям - камень, очень прочный материал, поэтому на нем не остаются царапины от кухонных инструментов.

Термостойкость - отличительным качеством камня является то, что он не боится высоких температур и не меняет свой внешний вид под их воздействием.

К недостаткам обычно относится вес и цена. Хотя долговечность материала компенсирует затраты на восстановление рабочей поверхности из синтетики.

Общие рекомендации по выбору

Удачно подобрать столешницу помогут советы специалистов:

Изделия из натурального камня лучше подбирать для больших светлых кухонь.

Не нужно подбирать внешний вид по фото в интернете, желательно связываться с продавцами и договариваться о конкретном изделии. Ведь одинаковых узоров среди столешниц из натурального материала нет.

Во время монтажных работ, следует присутствовать тому, кто будет пользоваться кухней, чтобы правильно все установить.

Существуют различные виды натурального камня. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, их нужно предварительно изучить.

За глянцевой и темной поверхностью ухаживать тяжелее, матовая светлая более удобная.

Кухонные столешницы из камня - надежные, стойкие к высоким температурам и случайным повреждениям, создают неповторимый, шикарный дизайн для любой кухни.

Новости портала «Весь Харьков»