Легкий бетон: виды, состав, характеристики, применение

Легкий бетон – популярный строительный материал, плотность которого не меньше 1800 кг/куб.м. Такое значение достигнуто благодаря использованию облегченных заполнителей или поризации вяжущих компонентов. На сайте https://tehbeton.com.ua/ru/ цена бетона – одна из самых доступных и конкурентных на украинском рынке.

Классификация строительного раствора

Распределение на группы осуществляется по следующим параметрам:

Назначение.

В этой категории заполнители распределяются на такие подгруппы: конструкционные – с плотностью 1600-1800 кг/куб.м, используются для возведения стеновых перекрытий, несущих конструкций; теплоизоляционные – с концентрацией до 500 кг/куб.м, задействуются как утеплитель или звуковой изолятор; конструкционно-теплоизоляционные – сочетают вышеуказанные опции, плотность определяется категорией заполнителя.

Структура.

По этому признаку выделяют поризованные, ячеистые и крупнопористые смеси. Первые отличаются высокими теплоизоляционными свойствами, вторые применяются во время возведения стеновых и ограждающих конструкций, третьи – выступают материалом для облицовки стен невысоких сооружений.

Состав

Основа каждого строительного материала напрямую зависит от класса смеси:

Поризованные.

Главная производственная особенность представленной группы – пенообразователь, воздействующий на цемент и создающий поры замкнутого типа, которые в дальнейшем заполняются воздухом.

Ячеистые.

Структура приспособлений этой категории предполагает равномерное распределение замкнутых ячеек с воздухом. К таким основным ингредиентам, как цемент, песок и вода добавляется пена или кварцевый песок, известь. К указанной категории относятся классические пено- и газобетоны.

Крупнопористые или беспесчаные.

Главные составные ингредиенты – портландцемент и крупные пористые заполнители, например, керамзитовый гравий, вспученный перлитовый щебень и другие. Тип наполнителя определяет главные характеристики строительного материала, место его внедрения, технические особенности.

Сфера применения

Легкие бетонные массы активно задействуются во время возведения перекрытий, стеновых панелей, монолитной заливки, сооружения стяжек. Помимо этого облегченными растворами заполняются грунтовые пустоты и провалы почвы. В промышленной сфере смесь применяется во время работы с опорами и колоннами, при ремонте мостов, туннелей.

Специализированные марки заслуживают отдельного внимания. Высокопрочные варианты используются во время ремонта в зонах с повышенной сейсмической активностью. Жаростойкие модели – альтернатива во время кладки и облицовки печей.

Своей популярностью облегченные растворы обязаны незначительному весу. Они оказывают минимальную нагрузку на фундамент, благодаря чему применяются во время декоративных и реставрационных работ. Высокие теплоизоляционные свойства сделали продукцию при сооружении горизонтальных перекрытий.

Обратите внимание, что для заливки фундамента не используются легкие бетонные растворы с пористыми заполнителями. Это обусловлено тем, что в ячейки могут попасть грунтовые воды, которые приведут к промерзанию.

Качественную продукцию рекомендуется покупать непосредственно с производства или у официальных представителей. Перед покупкой посоветуйтесь с работниками или оцените характеристики будущего сооружения. Это поможет определиться с категорией, типом и особенностями продукта.