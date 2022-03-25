Ліквідовано генерал-лейтенанта окупантів Якова Рязанцева

24 березня, українські військові знищили ще одного генерала російських окупантів – цього разу ліквідовано генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, повідомляє LIGA.net із посиланням на радника очільника офісу президента Олексія Арестовича.

«Наші війська, як ми попередньо повідомляли, а тепер можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рязанцева. І це сталося – ви будете дуже сміятися – на аеродромі Чорнобаївка», – сказав Арестович.

15 березня РНБО опублікувала список убитих російських генералів та полковників.

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