Лотерея для первоклассников. Как попасть в желанную школу?

Екатерина в этом году отправляет старшего сына в школу. Ивана еще несколько лет назад решили отдавать в заведение с углубленным изучением различных направлений искусств.

Впрочем, после принятия нового закона «Об образовании» планы могут измениться, волнуется женщина. Согласно ему ребенок должен будет получать начальное образование в ближайшем к дому учебном заведении государственной или коммунальной собственности.

Екатерина Святец, мать будущего первоклассника

По поводу нового порядка, который приняли, я думаю, он очень хорош для тех людей, которые живут в центре, возле классных школ, в которые раньше можно было поступить только за большие деньги, у которых хорошие рейтинги и которые сейчас им, получается, достаются без конкурса. Людям же, которые живут в более отдаленных районах, у которых школы рядом попроще, становится тяжелее.

Впрочем, Екатерина решила не отступать и таки попробовать устроить сына в школу в центе Харькова. Для этого им придется пройти процедуру жеребьевки. Впрочем, только при условии наличия свободных мест. Именно этот момент активно обсуждается среди родителей. Ведь не понятно, кто и как будет проводить эту лотерею. Но чиновники уверяют, что причин для беспокойства здесь нет

Анатолий Бабичев, зампред ХОГА

Кожен навчальний заклад повинен цю схему проведення організувати власними силами. Єдине, що немає в постанові, в порядках прописаної чіткої процедури. Головне, що це повинно бути відкрито, за участі всіх сторін, які бажають побачити результати, претендують на місце у першому класі . Все інше – техніка – це вже за керівництвом навчального закладу.

Первоначально, кроме детей, идущих в школу по прописке, в учебное заведение попадут дети родителей, работающих в заведении, или братья и сестры тех, кто уже там учится. Все остальные действительно должны проходить процедуру жеребьевки, добавил чиновник.

В песочинской школе «Мобиль» лотерея проводиться не будет, говорит директор заведения, ведь все места уже заняты. В этом году первых классов будет здесь целых шесть. Впрочем, о порядке проведения жеребьевки знает, и говорит, что были готовы к лотерее, если бы она оказалась необходимой

Галина Волобуева, директор песочинской ООШ "Мобиль"

У прозору скриньку або барабан розміщаються ці жеребки, вільно прокручуються у присутності , навіть це може бути або хтось із батьків, або член комісії, яка створюється у закладі. Кожна із цих жеребків розгортається, а запаковані вони мають бути однакової форми, однакової ваги, щоб ніде не було ніяких натяків на те, що це жеребок відноситься до вашої дитини або до моєї дитини. Тобто це однакове повинно бути все. Оголошується результат жеребкування, і на вільні місця ці діти зараховуються.

Жребии должны запаковываться способом, что делает невозможным ознакомление с их содержанием до момента получения их с устройства.

Жеребьевка пройдет с 5 по 10-ое июня.

Также, согласно приказу министерства образования, на мероприятии могут присутствовать все родители детей, претендующих на свободные места, СМИ и представители общественных объединений.

Общее количество жеребков должно быть равно количеству детей, претендующих на свободное место.

Участники жеребьевки могут обратиться с жалобой в орган, в сфере управления которого находится учебное заведение, в течение двух рабочих дней после объявления результатов.

Агентство Телевидения Новости