Магнітні бурі у серпні: Коли українцям очікувати потужний метеоудар
У серпні очікується дві серйозні магнітні бурі, а також кілька менш сильних, але відчутних магнітних коливань
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "Факти".
Незначні магнітні коливання можливі 7, 11, 12, 13 і 24 серпня.
Серйозні магнітні бурі в серпні 2019 очікуються 5 і 6 числа.
Медики радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.
У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.
Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.
До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.
Источник: www.depo.ua