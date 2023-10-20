Малолітні дегустатори алкоголю затримані на Харківщині

Поліцейські зафіксували факт розпиття алкогольних напоїв та куріння неповнолітніми.

У Чугуївському районі ювенальні поліцейські спільно з дільничними інспекторами поліції провели рейди щодо недопущення вживання неповнолітніми алкогольних напоїв та тютюнопаління, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Правоохоронці зосередили увагу на парках, скверах та дворах спальних районів, де можуть проводити активне дозвілля підлітки.

Поліцейські виявили чотирьох 16-річних підлітків, які курили, один з них вживав слабоалкогольні напої. Щодо них склали протоколи про адміністративні правопорушення.

В результаті відпрацювання правоохоронці задокументували 7 адміністративних правопорушень.

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про факти незаконного продажу дітям алкоголю і тютюну на спецлінію поліції 102.

Агентство Телевидения Новости