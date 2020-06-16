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Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда: "Живут как..."

Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда: Живут как...

Меган Маркл и принц Гарри упустили все возможности, сбежав из Букингемского дворца

Об этом пишет британский таблоид Express.co.uk.

По словам королевского эксперта Фила Дампьера, бывшие герцоги потеряли шанс получить лояльное отношение подданных, когда решили сбежать в Соединенные Штаты.

меган маркл, принц гарри, скрин

Более того, Меган Маркл и принц Гарри после переезда столкнулись с непониманием и осуждением со стороны большой части аудитории, которые ранее их открыто поддерживали.

«Я думаю, что локдаун сыграл на руку многим королевским особам по части имиджа. Кроме Гарри и Меган. Они самые большие неудачники, потому что теперь выглядят несколько изолированными и неуместными в этой стране. Да, они всё еще могут сыграть свою роль на международном уровне или в Америке, но в Британии люди теперь просто пожимают плечами, когда слышат о Меган и Гарри. Рейтинг же всех остальных членов королевской семьи подрос, они справились со своими обязанностями очень хорошо», - объяснил королевский эксперт.

Дампьер также напомнил, что несмотря на самоизоляцию, члены королевской семьи каждый день на виду, а Меган Маркл и принц Гарри вынуждены жить как "отшельники" в Калифорнии.

меган маркл гарри скрин

Ранее мы рассказывали о том, что была раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри. Выяснилось, что бывшие герцоги Сассекские обсуждали отказ от королевских привелегий еще до свадьбы.

"Это решение не было скоропалительным. Семена "Мегзита" были брошены еще до свадьбы. По правде говоря, Гарри долгое время был глубоко несчастен. Они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем", - утверждает осведомленный источник.

Журналисты также опровергают слухи о том, что именно Меган Маркл была инициатором переезда в Соединенные Штаты

Источник: gamebet.politeka.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: короли

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