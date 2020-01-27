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Меган Маркл может появится на телевидении с рассказами о тайнах королевской семьи

Меган Маркл может появится на телевидении с рассказами о тайнах королевской семьи

Меган Маркл, чьи детские фото недавно были обнародованы в сети, может раскрыть все тайны Букингемского дворца. Дело в том, что герцогиня Сассекская планирует дать интервью популярной телеведущей Эллен ДеДженерес, с которой давно находится в дружеских отношениях. По крайней мере, так считают таблоиды.

После того, как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий, вызвав тем самым небывалый резонанс в обществе, они открыто смогут давать интервью и высказываться на любую тему, в частности, об отношениях в королевской семье.

Журналисты прогнозируют интервью Меган на шоу Эллен ДеДженерес, в студии которой побывало уже много знаменитостей. Дело в том, что телеведущая стала подругой Меган после того, как они познакомились в приюте для собак. Тогда Эллен уговорила герцогиню взять домой собаку по кличке Богарт. Именно после этой встречи между Элен и Меган завязались доверительные отношения.

«Элен и Меган уже обсуждали будущее интервью. Они давно знают друг друга и стали близкими. Меган говорит, что Эллен понимает ее боль и страдания. Она чувствует, что они являются родственными душами», - говорит один из источников, близкий к семье монархов.

Кроме того, на днях у Эллен ДеДженерес спросили, хотела бы ведущая ток-шоу, чтобы Меган появилась в ее студии и дала на интервью, она ответила: «Конечно, я так взволнована».

 

Источник: rusjev.net/

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