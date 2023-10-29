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Мінус 230 окупантів та 19 танків: результати роботи спецпризначенців СБУ за тиждень

Мінус 230 окупантів та 19 танків: результати роботи спецпризначенців СБУ за тиждень

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ за тиждень «розібрали» 19 танків і майже 230 росіян.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, за тиждень втрати росіян сягнули:

▪️ 228 військових

▪️ 19 танків

▪️ 38 ББМ

▪️ 20 артилерійських систем

▪️ 10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки

▪️ 57 одиниць автотранспорту

▪️ 1 камеру відеоспостереження

▪️ 44 фортифікаційні споруди

▪️ 2 склади з БК

Агентство Телевидения Новости

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