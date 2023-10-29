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Мінус 230 окупантів та 19 танків: результати роботи спецпризначенців СБУ за тиждень
Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ за тиждень «розібрали» 19 танків і майже 230 росіян.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
«Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках», – йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, за тиждень втрати росіян сягнули:
▪️ 228 військових
▪️ 19 танків
▪️ 38 ББМ
▪️ 20 артилерійських систем
▪️ 10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки
▪️ 57 одиниць автотранспорту
▪️ 1 камеру відеоспостереження
▪️ 44 фортифікаційні споруди
▪️ 2 склади з БК