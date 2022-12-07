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Морози все. В Україну йде значне потепління

В Україні очікується відлига, проте не обійдеться без несприятливих погодних явищ.

З 7-8 грудня в Україну надходитиме тепла повітряна маса з Атлантики, через що очікується зміна погоди. Зокрема, синоптик Наталка Діденко прогнозує потепління, однак воно супроводжуватиметься несприятливими погодними явищами.

“Прийде відлига, запанують “плюси”, температура повітря підвищиться до +4…+10 градусів!” – прогнозує синоптик. Проте, за її словами, тепла погода супроводжуватиметься періодичними опадами та рвучким вітром.

“Зміна повітряних мас супроводжуватиметься різкою зміною – зниженням – атмосферного тиску, перепадами температури повітря, вологості, видимості й ускладненнями ситуації на дорогах та тротуарах”, – попередила синоптик.

У Харкові “плюси”розпочнуться з п’ятниці – температура підвищиться до +5

Наталка Діденко додала, що потепління в Україні триватиме довго.

Агентство Телевидения Новости

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