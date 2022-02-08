Муфта соединительная для труб: виды и особенности

При монтаже новых или ремонте уже функционирующих трубопроводов необходимы соединительные элементы. В местах поворотов, разветвлений, переходов на другой диаметр трубы используются фитинги. А вот для соединения двух труб между собой чаще прибегают к помощи соединителей в виде промышленных муфт https://hydraulic.ua/ru/mufti-promislovi/. Такие соединительные стыковочные приспособления разных видов в большом ассортименте представлены в Киеве в интернет-гипермаркете Hydraulic.ua.

Что такое муфта

Такое приспособление представляет собой небольшое изделие в форме цилиндра, изготовленное из различного материала. На его внутренней поверхности нанесена резьба, предназначенная для закрепления соединяемых труб. Чаще муфта играет роль простого соединителя, но некоторые ее разновидности выполняют функцию переходника.

Виды соединительных муфт

В зависимости от материала изготовления такая разновидность фитингов делится на несколько типов. Используемые изделия бывают:

пластиковые и полипропиленовые;

полиэтиленовые и металлополимерные;

стальные, медные и чугунные.

Каждый вид имеет свои особенности, используется для решения определенных задач.

Металлополимерная муфта

Подобная разновидность приспособления используется достаточно редко, чаще выполняет функцию простого переходника, чем соединителя. Дело в том, что для трубопроводов из металлополимера обычно есть заготовки необходимой в конкретных случаях длины. А вот если возникает необходимость соединить между собой металлопластиковую и чугунную трубу или присоединить к металлопластику вентиль, понадобится как раз такая муфта-переходник.

Полипропиленовая муфта

Конструктивно приспособление представляет собой отрезок трубы, диаметр которой превышает этот показатель у соединяемых труб. Но разница сечения не должна быть большой, чтобы изделия не болтались в муфте. Установка должна требовать определенного усилия.

Полиэтиленовая муфта

Соединительные приспособления из такого материала делятся на компрессионные (для соединения труб одинакового и разного диаметра с использованием натяжной гайки), электрические и защитные. Они отличаются друг от друга по способу монтажа. Есть фитинги с внешней или внутренней резьбой, предназначенные для соединения с тоже снабженными резьбой вентилями и стальными трубами.

Пластиковая муфта

Этот цилиндр с уплотнителями не требует использования каких-либо инструментов в процессе установки. Для большей надежности в местах соединения иногда используется герметик.

Чугунные и медные муфты

Соединение медных и чугунных труб фитингами из такого же материала – процесс достаточно сложный, требующий умений, максимальной сосредоточенности и аккуратности. Чтобы оно было герметичным, работу должен выполнять опытный специалист.

Стальная муфта

Такие приспособления пользуются популярностью не только в случае необходимости соединить части трубопровода, а и для устранения трещин и других повреждений. Они бывают компрессионными и резьбовыми.

Преимущества использования муфт

Одним из важнейших «плюсов» таких соединительных приспособлений является их доступность и большой выбор. К другим их преимуществам следует отнести:

невысокую стоимость изделий;

легкий и достаточно быстрый монтаж;

надежность и долговечность;

возможность быстро и без проблем разобрать конструкцию, если использовались фитинги с резьбой.

Использование муфт для ремонта трубопровода влечет за собой большую экономию средств, поскольку не предполагает замены дорогостоящих труб. К тому же не понадобится остановка функционирования участка магистрали на длительное время.

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