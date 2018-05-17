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Мужчины против насилия в семье. Информационная кампания набирает масштаб

«Мужчины не бьют». Так называется информационная кампания, возникшая в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе». После исследования учеными ситуации в Боснии и Герцеговине после войны и в Чечне им стало понятно, что многие люди, которые видели боевые действия или принимали в них участие, испытывают психологические проблемы, которые отражаются, в первую очередь, на их семьях. По мнению организаторов, подобная ситуация, возможно, имеет место и в Украине - из-за конфликта на востоке

Юрий Чумак, основатель информационной кампании «Мужчины НЕ бьют»

Наші громадяни, нажаль, дуже часто. Ви знаєте, що сприйняття  психолога в нас іноді споріднене зі сприйняттям психіатра, тобто, коли люди кажуть, що тобі потрібна психологічна допомога – вона каже, я що  - псих? – І від того люди тримають ці проблеми в собі, а потім це знаходить вихід у домашньому насильстві.

Необходимость такой меры подтверждает и Александр Сергеев, советник председателя ХОГА по вопросам взаимодействия с ветеранами и участниками АТО. Мужчина рассказал, что такая поддержка в первую очередь нужна участникам боевых действий

Александр Сергеев, советник председателя ХОГА по вопросам взаимодействия с ветеранами и участниками АТО

Поствійськовий синдром - він не є виліковним, він є на все життя, але щоб не було рецидивів – чоловік має постійно чимось займатися та проходити курс реабілітації санаторно –курортного лікування та психологічної реабілітації.

Впрочем, эта проблема, по словам специалистов, пока касается больше тех, кто на войне и не бывал. По данным правоохранителей, пока на учете полиции в Харьковской области находится 3514 человек из них 3092 человека, совершивших насилие в семье

Сикаленко Андрей, старший инспектор отдела связей с общественностью управления патрульной полиции в Харьк. обл.

В середньому, на патрулювання в Харкові заступає порядка 60-ти екіпажів патрульної поліції. Кожен екіпаж протягом робочої зміни обслуговує близько 15-ти викликів за добу. 5-6 викликів, серед всіх викликів - це є сімейні сварки.

К тому же, отметили правоохранители, сотни мужчин были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении своих родных и близких

Юрий Чумак, основатель информационной кампании «Мужчины НЕ бьют»

Ті, хто чоловіки, хто хочуть до нас долучитися та відчувають, що в них є внутрішні конфлікти -  хай вони звертаються, хай вони беруть ці контакти – їм обов яково допоможуть. Я думаю, що завдяки цьому роботи у патрульної поліції поменшає.

Агентство Телевидения Новости

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