На Харьковщину идут морозы и метель: прогноз погоды
На Харьковщине прогнозируют ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на синоптиков.
К этому приведет активный «ныряющий» циклон из стран Балтии. 3 января погодные условия будут соответствовать I уровню опасности (желтому) и могут привести к нарушению движения на дорогах.
Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так, 3 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днем снег с переходом в дождь и морось. Метель, снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° мороза, днем повышение до 0-5° тепла.
По городу ночью снег, днем снег с переходом в дождь и морось. Метель, снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11 – 13° мороза, днем повышение до 1 – 3° тепла.