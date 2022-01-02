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02.01.2022 21:00
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На Харьковщину идут морозы и метель: прогноз погоды

На Харьковщину идут морозы и метель: прогноз погоды

На Харьковщине прогнозируют ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на синоптиков.

К этому приведет активный «ныряющий» циклон из стран Балтии. 3 января погодные условия будут соответствовать I уровню опасности (желтому) и могут привести к нарушению движения на дорогах.

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, 3 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днем снег с переходом в дождь и морось. Метель, снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° мороза, днем ​​повышение до 0-5° тепла.

По городу ночью снег, днем ​​снег с переходом в дождь и морось. Метель, снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11 – 13° мороза, днем ​​повышение до 1 – 3° тепла.

Агентство Телевидения Новости

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