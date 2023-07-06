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На Харківщині підліток кинув у багаття порох: зі значними опіками дитину шпиталізували
6 липня о 14:30 у селищі Довгеньке Куп’янського району стався нещасний випадок: внаслідок вибуху постраждав 15-річний підліток.
Хлопець з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, повідомили в ДСНС Харківської області.
В результаті відбувся спалах та потерпілий отримав опіки полум’ям 1-2 ступені обличчя, обох рук, грудної клітини та обох ніг (45-48%).
Дитину доставили до харківської міської лікарні №4.