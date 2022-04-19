На Харківщині прощалися з трьома саперами ДСНС, які загинули під час розмінування російських снарядів

Сьогодні особовий склад Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України прощалися з трьома піротехніками ДСНС, які загинули, виконуючи свій службовий обов’язок.

Трагедія сталася 16 квітня під час розмінування території під Харковом.

«Щоденно впевнено і професійно Андрій Кошурко, Юрій Стадник та Олег Герасимов виконували свою справу, приближаючи нашу Перемогу! Їх поважали, на них рівнялися колеги, любили та пишалися рідні», зазначили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.

Провести кращих піротехніків в останню путь зібралися рідні і друзі, колеги та односельці.

Агентство Телевидения Новости