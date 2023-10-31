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31.10.2023 14:23
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На Харківщині шахрай нажився на будівництві спортивних майданчиків

На Харківщині шахрай нажився на будівництві спортивних майданчиків

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактами незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого повторно, та службового підроблення.

У 2017 році будівельна компанія взяла на себе зобов’язання щодо будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям у низці сіл, розташованих на території Кегичівської ОТГ, уклавши відповідні договори підряду з органами місцевого самоврядування, повідомляє прокуратура Харківській області.

При цьому директор ТОВ-підрядника, знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяги і вартість виконаних робіт.

На підставі актів виконаних робіт, наданих обвинуваченим, на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 300 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Кегичівській селищній раді.

Відповідно до висновку експертизи, товщина прошарків щебеню і гравію майже у півтора рази менше, ніж передбачалось проєктними значеннями, а для покриття майданчиків використано гетекстиль гіршої якості, ніж передбачено проєктно-кошторисною документацією.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Кегичівському районному суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости

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