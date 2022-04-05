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На Харківщині ЗСУ застосували ворожий “Солнцепек” проти самих окупантів

На Харківщині ЗСУ застосували ворожий “Солнцепек” проти самих окупантів

Українські бійці “затрофеїли” “Солнцепек” окупантів і застосували проти них же, повідомляє УНІАН.

Українські захисники вперше використовували потужні ворожі важкі вогнеметні системи “Солнцепек” проти самого противника.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, сталося це на Ізюмському напрямку. “Боєкомплект і заряджаюча машина в наявності є”, – додав він.

Агентство Телевидения Новости

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