На Харківщині ЗСУ застосували ворожий “Солнцепек” проти самих окупантів

Українські бійці “затрофеїли” “Солнцепек” окупантів і застосували проти них же, повідомляє УНІАН.

Українські захисники вперше використовували потужні ворожі важкі вогнеметні системи “Солнцепек” проти самого противника.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, сталося це на Ізюмському напрямку. “Боєкомплект і заряджаюча машина в наявності є”, – додав він.

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