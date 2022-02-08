На Львівщині народилася унікальна двійня: діти з'явилися на світ у різних місцях

На Львівщині народилася незвичайна двійня – дівчинка з'явилася на світ вдома, а хлопчик – вже у пологовому будинку, наступної доби.

Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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На Львівщині, у Пустомитівському районі, народилася незвична двійня. Про народження хлопчика і дівчинки розповіла Леся Нікуліна, фельдшерка з медицини невідкладних станів.

Коли лікарка прямувала на виклик, вона зателефонувала родичам, аби ті підготували усі необхідні документи. Натомість почула: "Напевно, вже запізно. Здається, буде народжувати вдома".

Коли жінка прибула до місця виклику, дитина вже дійсно майже народилася.

"Я дитинку взяла, провела первинний туалет, обрізала й обробила пуповину. Кажу: "Маємо гарну здорову дівчинку. Дивіться, яка красуня". А бабуся каже: "Ще має бути хлопчик", – розповіла Леся Нікуліна. Тоді жінка викликала підмогу, і породіллю доправили до перинатального центру.

Жінку везли однією машиною, а її новонароджену донечку – іншою. Також склалося так, що хлопчик народився у пологовому будинку вже наступної доби.

"За всю мою роботу на швидкій такого не було: щоб пологи – і двійня", – розповіла фельдшерка.

Источник: novyny.live/

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