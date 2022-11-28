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28.11.2022 16:53
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На Салтівці патрульні затримали нетверезого водія: норму алкоголя було перевищено в 17 разів

На Салтівці патрульні затримали нетверезого водія: норму алкоголя було перевищено в 17 разів

Напередодні в Салтівському районі Харкова інспектори зупинили авто Lada за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат склав 3,48 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 17 разів.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

27 листопада за денну зміну патрульні виявили ознаки сп‘яніння у 14 водіїв.

Агентство Телевидения Новости

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