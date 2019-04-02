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На улицах Лондона установили гигантские макеты женской груди

На улицах Лондона установили гигантские макеты женской груди

В Лондоне в поддержку публичного грудного вскармливания на крышах зданий установили огромные надувные макеты женской груди.

Об этом пишет Интернет-издание HuffPost.

Разные по размеру, форме и цвету макеты появились в четырех местах в городе рано утром в воскресенье, 31 марта, когда в Великобритании отмечается День матери.

Они стали частью кампании #FreetheFeed по борьбе со стигматизацией грудного вскармливания и сцеживания молока в общественных местах, которую организовала фирма Elvie.

"#FreetheFeed - это приглашение поддержать всех женщин, которые чувствовали стыд или скованность при кормлении грудью или сцеживании молока. Мы знаем, что гигантская грудь заставит людей удивляться. Однако мы хотим, чтобы все заметили, как стигматизация подавляет женщин", - рассказала генеральный директор Elvie Таня Болер (Tania Boler).

Лондон 2

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Источник: bykvu.com

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