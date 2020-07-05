Найбільший у світі храм розписаний “петриківкою” з’явиться у Маріуполі

У Маріуполі храм Православної церкви України розписують «петриківкою». Він стане найбільшим у світі храмом, що розписаний петриківськими розписами.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ШоТам.

Як зазначається, храм святого Петра Могили і собору Успіння пресвятої Богородиці Православної Церкви України покривають новими блакитними візерунками традиційного українського розпису. Це буде перший у світі храм таких розмірів, розписаний «петриківкою».

Ініціатором втілення проєкту став небайдужий місцевий житель Кирило Долімбаєв.

«В Україні існують храми, розписані „петриківкою“ зовні і всередині, але таких об’ємів ні в країні, ні у світі немає», — зазначає він.

Проєкт розпису — суто благодійний та громадянський. За менше ніж місяць Кирилу Долімбаєву за допомогою соціальних мереж вдалося зібрати необхідні кошти від понад 100 осіб. Окрім жителів України, кошти жертвували люди з США, Нової Зеландії, Великобританії, Австралії, Італії.

Будівельне риштовання безкоштовно надала одна маріупольська організація.

Розпис виконує львівська майстриня Ольга Черьомушкіна. Коли вона закінчить центральну фасадну частину, то зможе приступити до іншої сторони. У майбутньому храму хочуть додати підсвічування, щоб додавати акцентів на розпис вночі.

Закарбувати результати хочуть за допомогою Книги рекордів України, а надалі — Книги рекордів Гіннеса. Якщо вдасться зібрати необхідні кошти.

Також у дворі храму розмістять ковану статую Архангела Михаїла. Робитиме її майстер із Чернівців.

«Це буде перша кована статуя Архангела Михаїла такого розміру. У нас за 15 кілометрів від міста війна. Архангел Михаїл — це верховний янгол у православних, і він покровитель воїнів. Статуя буде оберегом не тільки для Маріуполя і Донецької області, а й усієї України», — зазначає Кирило Долімбаєв.

Чоловік підкреслює, що обидва проєкти він має на меті перевести у культурну площину та зробити цей храм Православної Церкви України справжнім «місцем-магнітом».

Источник: uprom.info

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