В середине апреля синоптик обещает уже почти летнюю погоду от +15° до +18°.

Весной-2022 в Украине ожидаются периоды почти летней погоды. В апреле температура воздуха будет достигать + 20°...+24°.

Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Погода в апреле в Украине: прогноз

В начале апреля ожидается похолодание до +6°...+ 12° днем и до +2°...+4° в ночное время. По прогнозу народного синоптика, по всей Украине, кроме юга, возможны заморозки до -3°...0°.

Но уже с 5 апреля до середины третьей декады апреля во всех регионах Украины потеплеет. Народный синоптик обещает уже почти летнюю погоду от +15° до +18°, а на юге и западе - до +20°...+24°. Вместе с потеплением, по прогнозу, сильные ливни с грозами и шквалами.

С 25 по 30 апреля снова придет волна похолодания, но уже без существенных осадков. Только на западе возможны грозы. По прогнозу весь апрель на территории Украины будет сопровождаться порывистыми ветрами.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине изменится в четверг-пятницу, 24-25 марта. В конце недели прогнозируются осадки и похолодание.