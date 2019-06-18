Население Земли к 2050 году увеличится еще на 2 млрд человек, - ООН

Население Земли к 2050 году увеличится еще на 2 млрд человек – до 9,7 млрд.

Об этом говорится в отчете ООН по народонаселению.

"В ближайшие 30 лет население планеты увеличится еще на 2 миллиарда человек дополнительно к сегодняшней цифре в 7,7 миллиарда", - отмечают в ООН.

К концу столетия население Земли может достичь 11 миллиардов.

При этом отмечается, что, несмотря на увеличение численности населения планеты, будет наблюдаться снижение темпов роста, а многие страны столкнутся с проблемой старения населения.

По прогнозам ООН, самый большой прирост населения в будущие три десятилетия будет приходиться на долю 9 стран: Индии, Нигерии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США.

Ожидается, что Индия покажет самый высокий прирост населения в период до 2050 года, обогнав Китай как самую густонаселенную страну мира к 2027 году. Индия, наряду с восемью другими странами, составит более половины предполагаемого прироста населения в период до 2050 года.

В то же время численность населения Африки к югу от Сахары удвоится.

На этом фоне будет фиксироваться замедление глобального уровня рождаемости. К 2050 году на одну мать будет в среднем приходиться 2,2 рожденных ребенка (по сравнению с показателем в 3,2 ребенка в 1990 году).

"Самыми стремительными темпами население растет в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения", — заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин.

В докладе также указано, что к 2050 году каждый шестой человек на Земле будет старше 65 лет. В некоторых регионах доля пожилых людей удвоится в следующие 30 лет, включая Северную Африку, Азию и Латинскую Америку. К 2050 году возраст четверти населения Европы и Северной Америки может превысить 65 лет.

Это может привести к значительному повышению государственных расходов на социальное обеспечение, пенсии и здравоохранение.

Также отмечается рост числа стран, в которых наблюдается сокращение численности населения, что связано с падением рождаемости. К 2050 году в 55 странах численность населения сократится минимум на 1 %.

Источник: bykvu.com

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